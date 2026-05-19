CIP傳出售彰化離岸風場 經部強調未收到申請

彭博引述知情人士報導，丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）和泰國國家石油旗下所屬的能源公司GPSC，考慮出售在台灣的彰芳暨西島離岸風電場，出售部分股權也是選項之一。

經濟部能源署昨（18）日表示，彰芳西島離岸風電已取得電業執照，若股權有異動，須通知能源署。對於該案能源署未收到任何申請。

在經濟部離岸風電區塊開發3-3期選商鳴槍起跑之際，法國電力能源公司（EDF power solutions）先前宣布退出台灣市場，昨日傳出CIP出售彰芳西島風場，外界擔憂CIP是否也要退出台灣市場？

官員強調，這絕對是錯誤解讀，CIP參與3-1期渢妙一風場現正在興建中，3-2期進入融資階段；CIP對於3-3期選商規則訂定更是投入，CIP沒有退出台灣市場的疑慮。

官員表示，彰芳西島離岸風電已完工，並取得電業執照，進入運維階段。業者可依公司法程序進行股權交易，惟股權異動仍要通知能源署。若業者為國外資金則依投審司規定辦理。

針對CIP出售彰芳暨西島風場，官員坦言，「沒有任何訊息」。

事實上，業者出售發展成熟的風場股權並非首例，去年底另一家外商沃旭，也釋出大彰化西南風場55％股權給國泰人壽及其子公司。

外電報導，知情人士透露，CIP和GPSC正與財務顧問洽談出售彰芳西島離岸風電場。其中一名知情人士表示，出售部分股權也是選項之一。

知情人士表示，彰芳西島離岸風電場裝置容量近600 MW（千瓩），含債務在內價值可能達數十億美元。CIP持有該合資案多數股權，GPSC則持股約25%。

CIP發言人不願置評。GPSC表示，他們定期檢視投資組合並評估是否調整持股，但就彰芳西島離岸風電場目前沒有重大進展可以披露，也不評論市場傳言。

CIP近來積極布局全球能源基礎建設，今年2月已同意以14億歐元（約17億美元）收購丹麥沃旭能源（Ørsted）的歐洲陸域業務。GPSC股價一年來上漲約15%，這家總部位於曼谷的公司市值為33億美元。

彰芳西島離岸風場位於彰化外海，2018年經濟部離岸風電遴選獲配 600 MW併網容量，2020年2月完成融資到位、正式進入建設階段，2022年起陸續併網供電。完工後，彰芳西島離岸風場提供相當於台灣65萬家戶所需用電之潔淨能源。

且彰芳西島風場配合政府產業政策，在海事工程、水下基礎製造、風機零組件製造等面向，全方位落實離岸風電國產化；也是亞洲首座由本土壽險業者直接投資的風場，達成融資到位時亦是本土銀行參貸比例最高、本土保險業者參與比例最高的風場。