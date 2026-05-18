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全在手機！經濟部：行動工商憑證上線 首年推18萬家企業商號無插卡

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部18日宣布行動工商憑證即起上線，推動企業大小章邁向行動化與無插卡時代。首波應用以企業對政府服務，未來企業負責人、高階主管僅需透過手機，可完成報稅、開發票、勞健保加退保、合約書用印等。（圖／商業署提供）
經濟部18日宣布行動工商憑證即起上線，推動企業大小章邁向行動化與無插卡時代。首波應用以企業對政府服務，未來企業負責人、高階主管僅需透過手機，可完成報稅、開發票、勞健保加退保、合約書用印等。（圖／商業署提供）

經濟部商業發展署18日宣布，行動工商憑證即起上線，推動企業大小章邁向行動化與無插卡時代。未來企業負責人、高階主管僅需透過手機，可完成報稅、開發票、勞健保加退保、合約書用印等。目前全國約有56萬家有實體工商憑證，希望一年內將18萬實體卡轉換為行動工商憑證，「讓手機成為企業的數位大小章」。

商業署表示，行動工商憑證與實體文件、及大小章具備同等法律效力。行動工商憑證是由中華電信建置，支援iOSAndroid平台，並嚴格遵循工商憑證管理中心憑證實務作業基準辦理，其產製之數位簽章符合我國《電子簽章法》規範，具備法律上之不可否認性，提供企業最高規格的合規保障，確保金鑰不可被匯出、複製、竄改等資安保護措施。

商業署長許文玲表示，目前工商憑證實體卡已累計申請230萬張，每年申請12萬張，工商憑證平均一年使用量約90億次。現在使用實體工商憑證IC卡時，需要讀卡機、安裝元件，須經特定電腦環境及準備讀卡機等繁瑣程序，尤其是公司負責人出差時，重要文件簽證常因「沒卡、沒讀卡機」而延誤。未來有行動工商憑證，皆可以掃臉或指紋完成組織身分識別及數位簽章，大幅提升決策速度。

商業署資訊室主任丁珕表示，首波行動工商憑證提供5種系統介接模式，包括推播模式、主動掃描模式、網頁轉導模式、App to App，以及Mobile Web to App模式，以因應不同商業場景需求。

他表示，行動工商憑證應用首波也是企業對政府，例如報稅、開發票，勞保加退保、合約書用印、公司車輛牌照申請等；未來三至五年內，應用到民間對民間，例如網路銀行、行動銀行、證券下單、股東會投票等交易。

丁珕表示，未來若要應用於金流與敏感個資交易，將配合金融機構與金管會需求，把資安規格進一步提升至MAS Level 3等級，以利推動更廣泛的民間商務應用。據透露，金管會樂見其成；銀行也認為，若能取代OTP，對銀行也具誘因。

商業署指出，目前有81萬家公司、100萬家行號都可以使用工商憑證，現分別有42萬家、13萬家已使用實體工商憑證，未來一年內希望推動三分之一、18萬家業者轉換成行動工商憑證，把手機變成企業的數位大小章。

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