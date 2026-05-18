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傳CIP欲出售彰芳西島風場股權 經部：未接獲訊息
根據外媒報導，哥本哈根基礎建設基金（CIP）考慮出售台灣彰芳暨西島離岸風場股權。經濟部能源署今天表示，目前並未接獲CIP有意出售相關風場訊息，現階段CIP參與區塊開發計畫也持續推進中，至於彰芳暨西島風場若後續涉及股權轉換，將回歸公司法及外資引進辦法處理，「是正常商業模式」。
根據彭博社報導指出，CIP與泰國能源公司GlobalPower Synergy（GPSC）正評估出售彰芳暨西島離岸風場，相關方案可能包括整體出售或部分股權交易。
對此，經濟部能源署表示，目前並未接獲CIP有意出售相關風場的相關訊息。不過，CIP在台灣離岸風電區塊開發第3-1期、第3-2期及第3-3期均持續推進布局，其中3-1期渢妙一期已完成融資並進入施工階段，3-2期渢妙二期風場正在進行融資規劃，3-3期CIP也已參與多場說明會並規劃投標作業。
能源署強調，離岸風場在完成開發與取得執照後，進行股權調整或交易在國際市場屬常見商業模式，因此「並不是有什麼狀況」。
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