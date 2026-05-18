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經部推動能源大戶節能體檢 要求117年首季前提5年計畫
經濟部今天公告「能源用戶辦理節能診斷及訂定節能計畫規定」，要求契約用電容量超過800瓩的能源大用戶全面導入專業節能診斷，訂定5年節能計畫及落實執行。其中，115年至116年間須完成全面節能診斷，並依據節能診斷報告結果，於117年第1季前提報5年節能計畫。
經濟部透過新聞稿說明，行政院自113年起推動「深度節能行動計畫」，設定4年節電206億度目標，初期由國營事業率先進行節能診斷，並同步要求約4900家能源大用戶依契約容量級距，達成年平均節電率1%至1.5%規範，家戶端則持續透過家電汰舊換新補助推動節電。
經濟部表示，截至115年4月，各項措施累計節電120.68億度，其中能源大用戶節電超過29億度；今年1至4月節電約11.7億度，相當於減少約16.4萬公噸天然氣發電需求，約等同2.7艘液化天然氣（LNG）運輸船供氣量，整體節能成效顯著。
經濟部指出，為協助用戶依需求尋找合適的節能診斷團隊，後續也將建置「節能診斷資訊專區」，彙整提供各診斷團隊資訊，方便用戶查詢及聯繫專業服務。
在財務配套方面，政府除延續「產業創新條例」第10條之1投資抵減租稅優惠，並擴大節能減碳適用範圍、提高投資抵減額度上限至新台幣20億元外，亦提供節能績效保證專案補助、廢熱與廢冷回收補助及動力公用設備購置補助等措施，降低企業投資門檻。
經濟部強調，透過強化能源大用戶節能診斷與5年計畫制度，可系統性挖掘節能潛力，提升能源使用效率，同時帶動節能診斷與服務產業發展，期盼產官協力加速達成淨零轉型目標，創造多贏局面。
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