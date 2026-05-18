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行動工商憑證正式上線 經部估1年內換發逾18萬張

中央社／ 台北18日電

經濟部商業發展署今天宣布「行動工商憑證」正式上線，企業未來可直接透過手機完成組織身分驗證與數位簽章，不再受限於實體晶片卡與讀卡機。商業署表示，目前全台約有56萬張實體工商憑證，預計在1年內將1/3、逾18萬張轉換為行動工商憑證，推動企業大小章邁向行動化與無插卡時代。

商業署今天舉辦「工商憑證行動化推廣暨應用展示」記者會，商業署長蘇文玲表示，過去實體工商憑證IC卡在使用上，常受限於特定電腦環境、元件安裝與讀卡機等程序，尤其企業負責人出差或身處海外時，常因缺乏讀卡設備，延誤重要文件簽核。

蘇文玲指出，透過行動工商憑證，未來企業負責人、高階主管及授權員工，即使在高鐵、咖啡廳或海外出差期間，也能利用手機臉部辨識或指紋辨識，在3秒內完成組織身分識別、組織身分證明及數位簽章。

商業署指出，行動工商憑證所產製的數位簽章，符合電子簽章法規範，與實體文件及公司大小章具有同等法律效力與不可否認性，系統也採取最高規格金鑰保護機制，確保金鑰不可匯出、複製或竄改。

在應用模式方面，商業署表示，首波提供5種系統介接模式，包括推播模式、主動掃描模式、網頁轉導模式、App to App，以及Mobile Web to App模式，以因應不同商業場景需求。

商業署表示，未來大型企業可透過行動附卡授權功能，依不同網站及使用期限，分別授權財務、人事或業務等部門使用，達成組織分工與集中管理，將實體大小章升級為具韌性的數位化管理。

此外，系統也遵循「一卡、一機、一證」原則，也就是1張實體卡僅能綁定1支行動裝置，目前核發的行動工商憑證在系統定義上皆屬「附卡」，企業仍可保有正卡的實體掌控權。

至於申辦方式，商業署表示，初期採「以證換證」模式，企業持有效工商憑證正卡登入官網後，即可在3分鐘內完成註冊，目前系統已通過行動應用資安聯盟（MAS）Level 2檢測。

媒體關切未來是否將行動工商憑證擴大應用至民間網銀交易或證券下單等金融服務。商業署資訊室主任丁珕表示，規劃3至5年內逐步推動，未來若要應用於金流與敏感個資交易，將配合金融機構與金管會需求，把資安規格進一步提升至MAS Level 3等級，以利推動更廣泛的民間商務應用。

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