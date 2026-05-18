赴墨西哥設廠注意！資誠示警：台商恐面臨關稅補繳壓力

墨西哥自2026年起大幅調高對未簽署自由貿易協定（FTA）國家的進口關稅，台灣與中國大陸等亞洲經濟體都受影響。資誠提醒，許多台商雖透過IMMEX加工模式，在墨西哥享有進口原料暫免關稅優惠，但若成品最終出口至美國或加拿大，並適用《美墨加協定》（USMCA）零關稅待遇，企業恐仍須回頭補繳原本遞延的進口關稅，且隨著墨西哥持續升高關稅，補稅壓力也將同步放大。

墨西哥政府自2026年1月1日起，針對未與其簽署FTA國家的多項產品調高進口關稅，稅率介於5%至50%，涵蓋超過1,400個HS Code。近期又新增185項加徵關稅品項，包括電子零組件、汽車零件、鋼鋁製品及化工材料等，顯示墨西哥正透過關稅政策重塑供應鏈布局。

長期協助台商赴墨布局的資誠會計師陳民卿表示，許多台商過去將IMMEX制度視為降低進口關稅與減輕現金流壓力的重要工具，但企業常忽略USMCA第2.5條的限制。即使產品已出口，只要成品適用USMCA優惠關稅，墨西哥政府仍可能要求企業補繳原先透過IMMEX遞延或免徵的進口關稅。

依USMCA第2.5條規定，若企業自非USMCA成員國進口原料、零件或半成品，在墨西哥加工後出口至美國或加拿大，而原料進口時享有關稅遞延或免稅優惠，相關優惠金額將受到成品在進口國實際繳納關稅的限制。由於多數符合USMCA原產地規則的產品進入美加時適用零關稅，也代表企業原先在墨西哥端享有的進口關稅優惠，可能最終仍須補回。

以電子零組件為例，若企業自台灣或中國大陸進口原料至墨西哥，在新制下適用25%進口關稅，但因使用IMMEX制度而暫時免徵；後續若加工組裝後出口至美國，並符合USMCA原產地規則適用零關稅，原先免繳的25%關稅，仍須回到墨西哥補繳。

陳民卿提醒，企業不能再只把問題視為單純的墨西哥進口關稅議題，而應從整體供應鏈、交易架構及子公司稅務治理重新檢視。尤其高度依賴亞洲供應鏈的台商，未來墨西哥端關稅愈高，可能補繳的金額也愈大，將直接推升整體成本。

他建議，企業應盡快盤點出口北美的產品與非北美原產地原料，逐項檢視墨西哥端適用稅率，以及產品是否符合USMCA原產地規則，同時尋求專業團隊協助，評估是否有其他合法可行的關稅減免或合規優化方案。