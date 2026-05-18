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減碳成績單出爐！台積電領軍4企業脫穎而出 半導體、石化業要加強

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣氣候行動網絡研究中心的論壇上，環團呼籲半導體、鋼鐵與石化業要強化減碳投資，包括制定目標與提出具體行動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣氣候行動網絡研究中心的論壇上，環團呼籲半導體、鋼鐵與石化業要強化減碳投資，包括制定目標與提出具體行動。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

台灣減碳最好的企業是宏碁台積電台泥萬海！但國際環團18日於論壇表示，台灣28個受評比的企業中，可惜僅有這4家執行減碳成果較好，其他雖多有規劃，但缺少具體執行作為；綠盟副秘書長曾虹文指出，除了台積電以外的半導體減碳還要加油，石化業雖有減碳承諾，但使用再生能源率低。

台灣氣候行動網絡研究中心18日舉行「氣候緊急，嚴禁漂綠：企業轉型計畫檢視」論壇，邀請國際NGO、環團與學者專家討論企業減碳的監督機制與方案。

減碳執行有落差

國際氣候評比組織、世界基準聯盟企業議合經理Dara Karakolis表示，組織透過ACT（加速氣候轉型）模型對企業轉型進行評估，以全球2千大公司來說，有32%獲得D評級，缺乏減碳的具體計劃與執行方案，顯示減碳還有很大進步空間。台灣的部分，電子業有積極提出計畫，但在執行上有落差。

「全球2千大企業若可將30%支出用來減碳，投資將高達1.3兆美元！」Karakolis指出，目前全球企業的減碳支出大約僅有7%，盼未來能提高相關支出。台灣有28家企業接受評比，其中有21家有開始規畫轉型，但只有宏碁、台積電、台泥與萬海表現比較好，而全球的金融機構在減少化石燃料投資上，仍有很大改進空間。

石化業減碳要加油

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文指出，台灣企業碳排占比：石化業45.43%、鋼鐵業22.84%與半導體15.09%，前三名分別為台塑石化16.32%、中鋼13.06%與台積電8.45%。半導體產業上，台積電雖有承諾、具體減碳作為，但其他廠商有85%能源進步率未達2%，也未落實用電大戶使用再生能源的義務。

「除了中火減煤以外，也要關注企業減煤！」曾虹文舉例說，台塑雖有減碳承諾，但卻缺乏具體作為（例如提交科學基礎減量目標倡議SBTi、加入RE100等），41.9%石化業2030年減量目標未達國家標準、62.8%石化業2024年再生能源使用量不到1%，僅有25.6%落實用電大戶條款，呼籲相關企業加強目標揭露與推動減碳行動。

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