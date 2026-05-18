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國發會東京基地 加速20家新創落地日本市場

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會東京基地擴大布局，加速20家新創落地日本市場。國發會提供
國發會東京基地擴大布局，加速20家新創落地日本市場。國發會提供

台灣新創正在加速海外布局。國發會指出，2024年9月在日本設立的Startup Island TAIWAN東京新創基地（Tokyo Hub），串聯日本各大經濟圈創新生態夥伴，並為台灣AI相關新創開拓布建日本資源網絡，迄今提供超過200家次新創服務，並成功促成20家台灣新創在日落地發展。

這座位於日本東京港區的Tokyo Hub，不僅提供新創共同工作空間、會議室及活動場地，更結合具實務經驗的專業顧問，提供台灣新創公司登記、法律輔導等落地諮詢服務。同時，基地透過Logo牆、實體產品與影片展示，協助台灣新創打入日本市場。

引介資源的實質成果已逐步顯現。國發會指出，基地已協助6家台灣新創獲得日本東京都政府1億日元補助，其中AI牙科數位解決方案新創「牙e通」（dentall）在2024年獲得補助後，已於今年正式成立東京辦公室；AI防溺系統新創「富據智能科技」（安心泳）獲得沖繩縣內渡假村飯店導入服務；台灣智慧駕駛（Turing Drive）於「SusHi Tech Tokyo 2026」中與日本企業Macnica簽署合作協議，深化整合。

Tokyo Hub也持續對接日本新創資源，國發會指出，持續與日本JETRO、東京創新基地(TiB)、Plug and Play Japan、三菱集團合作，並結盟關西主流商會-大阪商工會議所，成功鏈結日本最大製藥生技平台DSANJ (Drug Seeds Alliance Network Japan)，促成該平台開放台灣生醫新創申請加入其資料庫，為全球首波，目前已超過20家台灣生醫新創提出申請。

國發會表示，今年4月底攜手部會社群及27家台灣新創，共赴SusHi Tech Tokyo 2026打造台灣館，獲得環境部長彭啓明、東京都知事小池百合子到場支持，並媒合台灣新創與NTT East、三菱地所、樂天集團等指標大廠交流。未來基地將持續聚焦AI等深科技領域，協助更多新創爭取日本企業的合作與投資機會，進一步鞏固台日之間的信賴產業鏈。

東京 國發會 日本

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