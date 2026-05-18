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彭博：丹麥CIP和泰國GPSC傳考慮出售台灣彰芳暨西島離岸風場
彭博引述知情人士報導，丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）和泰國國家石油旗下所屬的能源公司GPSC考慮出售台灣的離岸風電場。
知情人士透露，CIP和GPSC正與財務顧問洽談出售彰芳暨西島離岸風電場（CFXD）。其中一位人士表示，出售部分股權也是選項之一。
知情人士表示，CFXD裝置容量近600千瓩，含債務在內價值可能達數十億美元。CIP持有該合資案的多數股權，GPSC持股約25%。
CIP發言人不願置評。GPSC表示，他們定期檢視投資組合並評估是否調整持股，但就CFXD目前沒有重大進展可以披露，也不評論市場傳言。
CIP近來積極布局全球能源基礎建設，今年2月已同意以14億歐元（約17億美元）收購丹麥沃旭能源（Ørsted）的歐洲陸域業務。GPSC股價一年來上漲約15%，這家總部位於曼谷的公司市值為33億美元。
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