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連賢明引述美智庫：川普奉行「策略性模糊」政策更難預測

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照

全球矚目的「川習會」甫落幕，台灣高度關注雙方元首在台灣議題上的發言與表態。中華經濟研究院院長連賢明引述美方智庫觀察指出，美國總統川普高度奉行「策略性的模糊」哲學，導致其政策走向愈發難以預測，為全球政經局勢走向帶來更多不確定性。

連賢明日前在社群平台中指出，中經院上周特別組團赴美國華府，拜訪不少智庫，一方面是為了在動盪局勢中深化與美方智庫的合作，另一方面則是因應美中峰會，盼能更精準掌握美方政策核心。

連賢明轉述，幾乎所有智庫都一致認為，川普總統的政策「越來越難預測」。過去美國政策大多有一套既定的內部流程，並由法定的行政程序進行層層把關與評估；然而，川普卻更偏向個人化的決策風格。

這種獨特的施政模式也引發兩極效應。連賢明分析，高度個人化的決策風格有時能展現極高的效率，讓政策快速拍板落地，因此能獲得不少科技業者大力支持，但反之，許多重大決策往往會因為川普身邊朋友的一通電話就出現大轉彎，導致各方陣營都在比拚「誰能跟川普講上話」，讓政策的預測工作變得難上加難。

連賢明提到，據傳，川普第一任期剛上任時，白宮幕僚曾向他簡報，解釋美國在台海議題上為何長期採取「策略性的模糊」（strategic ambiguity）立場。不料川普聽完簡報後表示，這套理論他非常清楚，不必再多做說明，因為他自己的人生哲學就是奉行這種策略性的模糊，「沒人能猜到我下一步會做什麼。」

川普 川習會 中經院

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