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一輩子白繳了？長輩剛滿65歲過世 國民年金「3項給付全落空」家屬傻住

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩65歲離世，國民年金卻一筆都領不到，讓家屬超錯愕。示意圖，非文中當事人。圖／聯合報系資料照片
長輩65歲離世，國民年金卻一筆都領不到，讓家屬超錯愕。示意圖，非文中當事人。圖／聯合報系資料照片

國民年金制度近日再度引發討論。有民眾在Dcard發文講述家中親戚過世後申請相關給付的經歷，指出親人多年按時繳納國民年金保費，但因離世時間恰好剛過65歲不久，與現行制度規定不符，最終包含喪葬給付、老年年金與遺屬年金等項目都無法請領，讓家屬感嘆「繳了一輩子保費，最後卻什麼都沒有」。貼文曝光後，引起不少網友熱議。

原PO表示，過世親戚生前並未參加勞保，但每月都有固定繳納國民年金保費。由於對方沒有子女，後事由親屬協助處理，考量喪葬支出不小，因此家屬也同步研究相關制度，希望能申請老年年金、遺屬年金及喪葬給付。不過，經向承辦單位確認後才發現，親戚雖剛滿65歲不久，但已超過國民年金「加保期間身故」的條件，因此不符合喪葬給付資格。

此外，家屬也發現，老年年金必須由本人年滿65歲後主動請領，但親戚生前尚未辦理，過世後也無法追溯申請；至於遺屬年金，雖然國民年金法規定，被保險人死亡、或符合資格卻尚未請領老年年金前死亡時，其配偶、子女、父母、祖父母、孫子女及兄弟姊妹等遺屬可依法申請，但仍須符合年齡、扶養關係或收入限制等條件，例如需要每月工作收入不得超過基本工資，或是無謀生能力。原PO表示，最終家屬並未符合相關資格，因此三項給付皆無法申請。

根據勞動部官網說明，國民年金保險自2008年10月1日上路，主要提供老年、生育、身心障礙及死亡等保障項目，包含老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付及遺屬年金給付等五大給付。其中，喪葬給付適用於被保險人在加保期間、也就是65歲前身故的情況，可由實際支出殯葬費的人一次請領5個月投保金額。

勞動部也指出，遺屬年金給付金額是依投保年資計算，每滿一年按月投保金額發給1.3%；若被保險人是在請領老年年金或身心障礙年金期間身故，遺屬年金則依原本領取金額折半發給。此外，老年年金則需本人年滿65歲後提出申請，依投保年資與計算方式核發。若有欠繳保費、領取其他社會福利津貼等情況，也可能影響實際給付資格與金額。

《國民年金法》規定，被保險人死亡、符合資格但尚未請領老年年金前死亡，或正在領取老年年金、身心障礙年金期間過世時，其配偶、子女、父母、祖父母、孫子女及兄弟姊妹等遺屬，可依法申請遺屬年金。不過，申請人仍須符合特定條件，包括年齡限制、扶養關係，以及每月工作收入不得超過基本工資等規定，部分對象也需符合無謀生能力或仍在學等資格。

國民年金

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