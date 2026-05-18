只到本周五！ 4月出生新生兒領普發一萬不到九成

財政部國庫署表示，據統計今年4月1日至4月30日在國內出生且符合資格之新生兒合計7千5百餘人，已有6千7百餘人領取，還有8百餘人未領取，新生兒領取率88.98%，該署呼籲家中有符合領取資格的新生兒，請爸媽注意領取時間，務必在本週五（5月22日）前至郵局臨櫃領取，逾期則無法領取。

國庫署指出，今年4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明之新生兒，且其生母或生父符合領取資格者，普發現金領取期限至今年5月22日，家中有符合領取資格尚未領取的新生兒爸媽，請把握最後5天儘速領取，逾期無法領取也不會補發。

財政部國庫署說明，若生母符合領取資格，得由生母親自領取，應攜帶新生兒出生證明（無須先辦理出生登記）及生母具照片之身分證明文件；如由生父或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生父或代領人具照片之身分證明文件。

如生母未符合領取資格，應先辦妥新生兒出生登記，再撥打1988免付費客服專線，經確認生父符合領取資格，由1988客服人員通知領取，如由生父親自領取，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片之身分證明文件；如由生母或他人代為領取，除前述兩項證明文件外，並應攜帶生母或代領人具照片之身分證明文件。

財政部國庫署強調，郵局儲匯窗口提供領取普發現金服務，原則僅至今年5月22日下午5時止（各地郵局儲匯窗口服務時間略有差異，請依各支局公告營業時間或事先洽詢），請新生兒爸媽把握時間攜帶相關文件前往郵局領取，領取時倘遇無法領取或有相關問題，請務必立即撥打1988客服專線協助處理。另外，配合「全民+1 政府相挺」普發現金專案於今年5月22日結束後，1988客服專線及郵局櫃檯不再提供服務，官方網站（https://10000.gov.tw）亦同步下架。

財政部國庫署再次呼籲，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會主動以電話要求至ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿輕信不明訊息，以免個資被竊或遭詐騙。普發現金相關資訊，請以政府官方網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如接獲可疑電話、簡訊或電子郵件，請立即撥打165反詐騙專線或1988免付費客服專線查證，以確保自身權益。