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企業減班休息減少 部分屆期不再通報或提前終止

中央社／ 台北18日電

勞動部今天公布最新減班休息統計，共有254家、3319人，都較上期（4日）通報時減少；另上期通報企業中，37家屆期不再通報或提前終止。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計254家，實施人數3319人，較上一期264家、3632人，分別減少10家、313人。

勞動部統計，254家實施減班休息企業以製造業198家最多，其次是批發及零售業42家。而製造業中最多的是金屬機電工業148家，其次是化學工業23家、民生工業17家、資訊電子工業10家。

若依縣市分類，254家實施減班休息企業中，六都包辦前6名，以新北市55家最多，其次是台南市51家、台中市43家、桃園市24家、台北市21家、高雄市17家。

勞動部分析，台美對等關稅仍是影響企業實施減班休息的重要原因，目前還有197家、2448人，但較5月初已減少4家、97人。

勞動部指出，目前企業實施減班休息人數幾乎都在50人以下，實施期間多數是3個月（含）以下。另外，上一期通報企業中，有37家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，有608名員工恢復原本勞動條件。

勞動部統計，目前通報減班休息的企業中，70.5%（179家）為適用僱用安定措施的產業，近8成（78.8%，2617人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部表示，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保每一名通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部指出，若是通報減班休息的企業勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可請領每小時新台幣196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

「僱用安定措施」原計畫實施至1月底，因台美對等關稅影響，部分傳統產業仍面臨壓力，勞動部先前公告2月起續辦至7月底，目前適用的9大行業，包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業。

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