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無薪假3,319人金屬機電業占七成 新北人數超越台中原因曝光

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部18日公布最新一期減班休息（無薪假）計254家、3,319人。上期5月4日為264家、3,632人。此次家數減少10家，人數減少313人。其中，此次人數依然最多的製造業為3,059人，相較上期減少248人，約占整體92%。地區方面，此次新北市以632人居冠擠下台中

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉受訪說明，減班休息主要還是在製造業，不過製造業這次減了248人。製造業之中，金屬機電工業為148家、2,377人，占全體無薪假總人數71.6%，此次也減少150人；資訊電子、化學工業、民生工業大概都減了20、30人左右。

王金蓉指出，除了製造業之外，實施人數第二多的業別是批發零售業，不過批發零售業只有200多人，相較製造業人數3千多人，差別很大，這兩者其實也很難去做比較。

王金蓉表示，事業單位表達受到美國關稅影響的家數，這一期是197家、2,448人，相較上期減少4家、97人。減班休息今年整體人數還有5千多人，從2月開始大都維持在3千多人，未來會不會有比較明顯的增減，可能後續再觀察。

地區方面，有別於以往集中於台中，此次減班休息人數，新北人數超越台中居冠，前三名依序為新北市55家、632人；台南市51家、595人；台中市43家、513人。比較上期5月4日人數，依序為台中52家、749人；新北54家、639人；台南48家、599人。

王金蓉解釋，台中在上一期減班休息人數約700多人，這一期減少到500多人，相對其他縣市減少了比較多人。也因為台中大幅減少實施人數，因此數據上來看，台中數據變得比新北還低，事實上其他縣市變動的數據並不大。

勞動部表示，上一期通報企業中有37家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有608名員工恢復原本勞動條件。此次事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.5%的企業(179家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(78.8%，2,617人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部 新北 台中

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