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無薪假再減313人 批發零售業實施人數略高於資訊電子工業、化工業
勞動部今日公布最新勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計，事業單位計254家，實施人數3319人，本次家數較上期統計減少10家，人數減少313人。勞動部說明，上一期通報企業中有37家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有608名員工恢復原本勞動條件。
本次公布最新無薪假統計，實施事業單位計254家，實施人數3319人，和5月4日公布實施家數264家，實施人數3632人相比，本次家數減少10家，人數減少313人。
勞動部說，上一期通報企業中有37家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有608名員工恢復原本勞動條件。本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月以下。
若從行業別分析，製造業仍是重災區，實施事業單位198家，人數3059人，其中金屬機電工業148家、2377人，占比約77％；而批發零售業則已好幾期在家數與人數上都超過資訊電子工業和化學工業。勞動部解釋，因批發零售業包含的行業類別較多所致，但製造業仍是實施大宗。
勞動部提醒，對於按月計酬的全時勞工，減班休息期間每月工資仍不得低於最低工資2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。
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