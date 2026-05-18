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林佳龍、石崇良同赴日內瓦 攜手醫界、產業界與友邦展現台灣醫療實力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍與衛生福利部部長石崇良於世界衛生大會（WHA）召開前夕前往日內瓦，兩人並共同出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會暨年會、友邦衛生部長及駐團常任代表晚宴，與台灣醫界、僑界及友邦夥伴共同展現台灣走向世界的力量。林佳龍提到，雖然台灣今年仍未受邀參與 WHA，但台灣從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻，並以舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」向國際社會展現台灣的專業、創意和韌性。

林佳龍與石崇良16日晚間首先出席「歐洲台灣醫事聯盟」研討會暨年會，「歐醫盟」是旅居歐洲各地的台灣醫療專業人士組成的重要平台，林佳龍感謝海外台灣醫界人士長年努力，持續將台灣醫療專業帶進國際社會，「我們很感動，也心存感謝」。

林佳龍與石崇良隨後出席友邦衛生部長及駐團常任代表晚宴，與多位友邦重要官員交流，包括帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）、史瓦帝尼衛生部長馬策布拉（Mduduzi Matsebula）等友人均親自出席。

此次外交部與衛福部也攜手合作，首度於日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，結合台灣30家醫療院所、企業及學界優秀團隊，展示台灣在智慧醫療、AI應用、醫療科技及人道援助等領域的成果，向國際社會分享台灣經驗與科技實力。

林佳龍表示，這是極具台灣特色的創新行動，「當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步」，而是自己搭起舞台，讓世界看見台灣的專業、創意與韌性。他並指出，對台灣而言「友邦就如同家人」，外交部持續透過「總合外交」推動「榮邦計畫」，結合醫療、公衛及人才培育合作，協助友盟國家建立更具韌性的健康體系。

林佳龍強調，WHO成立的初衷，是讓健康成為人人都應享有的基本人權。台灣若被排除在外，將形成全球衛生安全的重要缺口。他並引述總統賴清德所言「世界是大家的，台灣也是世界的一部分」，重申台灣將持續爭取有意義參與WHO、WHA及相關國際組織，並繼續以專業、行動與良善力量，為全球健康貢獻力量。

林佳龍說，無論在藉由日內瓦街頭的大型廣告、在國際會場、海外僑界活動及各項創意宣傳和交流場合，台灣都在用自己的方式告訴世界台灣的實力，並且更加自信積極走向世界。林佳龍笑說，自己作為「靈魂攝手」，來到日內瓦當然也沒有缺席，在行程空檔前往萬國宮（Palais des Nations）前著名地標「斷腳椅」（Broken Chair）留下紀念，為這段一起為台灣努力的旅程留下紀錄。

石崇良 日內瓦 林佳龍

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