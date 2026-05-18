安聯投信：基本面持續修為本波台股上漲關鍵原因

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場進入高檔震盪與結構分化的輪動階段，消化之前累積漲幅，短期進入整理以待混亂籌碼沉澱，如何判別具實質基本面成長性的產業及個股將是未來投資組合能否繳出穩定獲利的關鍵，選股仍為關鍵，建議利用指數震盪時逢低承接遭錯殺的穩定成長標的。

回到基本面，蕭惠中表示，四大CSP業者於4月底同時公布財報，其中，AWS及Google的雲服務相關營收年增率表現亮麗，四家公司異口同聲表示AI相關應用需求強勁，算力持續供不應求，且在記憶體等原物料採購成本居高不下環境下2026—年度資本支出皆出現微幅上調。

展望後市，蕭惠中指出，相關業者資本支出有望再顯著增加，顯示企業導入AI代理趨勢成型，算力消耗成指數級增長，成為CSP業者高額AI投資的首款變現應用，因此仍長期看好台股身處主要AI晶片及配套零組件硬體供應鏈。

布局上，蕭惠中表示，基本面持續上修為本波台股上漲的關鍵原因，投資組合仍以關鍵零組件龍頭為主要布局方向，短期雖可能因股價急漲或中東戰爭懸而未決而使個股股價出現較大震盪，但下半年將進入GPU及ASIC晶片大量出貨期，供應鏈獲利仍有上修機會。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

策略上，施政廷表示，量化因子與主動選股在個股表現高度分化的環境中，主動式管理的優勢將被進一步凸顯。透過多因子模型，將投資組合的因子權重與追蹤誤差（Tracking Error）進行聯合最佳化，動態調整持股結構，是現階段應對資金輪動與極端波動、進而最大化風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）的最有效路徑。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。