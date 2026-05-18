微型消費時代 「少量多次」當道

國內產業景氣呈現兩極化，面對不確定性，讓部分通路承壓，但消費者並不是不花錢，而是消費習慣改變，讓零售業從大採購進入到即買即用「少量多次」的時代。

通路業者表示，民眾過去的消費模式是周末去大賣場一次買齊，現在變成下班順路進超商或是超市，不夠就找外送平台補貨，這也就造成超商、超市的業績持續成長，量販卻面臨不小壓力。

業者說，台灣行動支付與超商密度極高，讓消費者購買門檻變低，經濟部統計顯示，台灣零售行動支付占比持續上升。資策會調查也指出，小額支付已大量轉向數位工具，尤其小額消費更明顯，這種付款便利性促使「想到就買、缺了再補」的微型消費。

此外，通路業者指出，近期的通膨壓力也讓民眾更傾向拆單，且現在薪水上漲有限，民眾出現心理上的「現金流控管」，形成不想一次買太多，等到促銷再買等行為，而這也會導致業者改變經營策略，例如7-ELEVEN、全家近年強化Ａｐｐ推播、集點、訂閱制等，就是要提高消費者購買頻率。

「全聯、美廉社等超市，愈來愈強調深入社區，開出社區型小店的想法就是離消費者夠近，比賣得多還重要。」通路業者也說，小包裝生鮮不管是超商或是超市，都增加單人份即食、少量組合包，這也是超市熟食區、現做餐盒快速成長的原因，像是全聯「小時達」的外送，都是因應這種趨勢推出的服務。

對於消費形態改變，量販受到的壓力較大。家樂福對此表示，旗下有量販與超市店型，還有線上購物與家速配，顧客會依據所需消費。