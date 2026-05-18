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內需未降 消費出現「通路移轉」效應
疫情後的出國潮仍維持高檔，原本市場擔心「大家都出國了，內需應該很差」，但實際上內需並未降溫，而是出現通路移轉效應，消費從某些通路移轉到另一些通路。
全家董事長葉榮廷表示，零售業早已不是單純比商品或價格，反而像一座「綜合競技場」，出國潮也帶動消費外流，去年台灣出國人次近一千九百萬，今年還有可能破兩千萬，「內需外流對零售的影響比景氣更大」。
出國潮雖熱，但經濟部統計，今年第一季零售業營業額一點二一兆元，與去年同期相比成長百分之二點一；餐飲業營業額則達到二八四七億元、年增百分之三點八。業者分析，「錢沒有不見，只是換地方花」。
被認為受出國潮影響最大的百貨公司，首季營業額一一七○億元、年增百分之七，新光三越、遠東SOGO都表示，今年業績仍持續成長。遠東SOGO指出，全台分店總體業績逆勢成長百分之五；新光三越則說，今年第一季業績成長近百分之十五。
業者分析，這代表內需並沒有明顯降溫，也未受到出國潮影響，只是在消費選擇的偏好以及消費通路出現轉移，今年第一季，汽機車的銷售衰退百分之十一點二，但綜合零售業與餐飲持續成長，代表民生必需品與聚餐，是民眾花錢的首要選擇。
而以百貨商場來說，精品表現平平，商場內的餐飲與美妝則亮眼。遠東SOGO指出，今年美妝表現最為強勁，業績大幅躍升百分之十二。
通路業者說，今年的消費市場可說是超商、百貨餐飲續強、超市穩健，而部分量販承受壓力不小，跨境電商更為劇烈，國旅相關消費疲弱。
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