股市獲利助漲房市 央行緊盯

股市大漲，帶動資金流向房市。房產業者觀察，部分投資人一、兩年前把原本準備買房的頭期款轉進股市，如今獲利了結後回頭買房，且優先鎖定台北蛋黃區、新北蛋白精華區等抗跌產品。央行官員表示，最近市場焦點多在股票，但央行仍密切關切房市，關鍵不只是房貸成數是否鬆動，而是「房價還是很高」。

房產業者指出，這波回流買盤並非全面性復甦，而是股市獲利後的局部回補。

據悉，看著股市持續上漲，央行早已擔心此種現象發生，因此觀察重點不只在銀行放款水位或房貸成數，也包括交易量、房價變化、市場預期與資金流向。只要房價維持高檔，甚至因股市財富效果形成支撐，央行就不會放鬆對房市的關注。

根據統計，今年第一季台北市建物買賣移轉棟數為六○八九棟、年增百分之四，是六都中相對抗跌區域；房仲業者表示，今年三月央行政策微鬆綁後，蛋黃區買氣逐漸升溫。

昇樺建設總經理谷念勝說，確實有客戶原本已買房，後來解約把資金轉進股市操作，半年後賺到錢又回來買房，甚至因股市獲利增加，改買總價更高的產品。業者認為，這類案例顯示股市上漲不一定只會排擠房市，也可能在獲利了結後，轉化為部分區域房市買氣。

市場人士分析，這批買方和過去投資客不同，並非追逐低總價或偏遠重畫區，而是更重視地段、生活機能與保值性。台北市成熟生活圈、新北市捷運沿線精華區，以及新案或中古華廈，因流動性較佳、修正風險相對有限，較容易吸引股市獲利買盤進場。

不過，市場人士認為，短期房市升溫僅限於蛋黃區，而且在買賣雙方仍不易達成共識下，談回春還太早，除非央行六月理監事會進一步鬆綁。