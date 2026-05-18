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朝野火車對撞 考驗賴總統政治智慧

經濟日報／ 記者歐芯萌／專題報導

賴清德總統上任後，朝野關係仍緊張，儘管召開院際會議，試圖化干戈為玉帛，但國會朝野「火車對撞」的氛圍仍相當濃烈，考驗賴總統政治智慧。九合一選舉這場「期中考」年底就要登場，會讓朝野局勢更對抗、或趨向和解，仍待觀察。

國民黨立委葛如鈞表示，民進黨推動大規模罷免，是造成賴總統上任第一年朝野對立的最大原因。政院、立院間的溝通，及院內跨黨派溝通，若能夠更加提高，朝野溝通應會相對順暢。跨黨派在議題、議案之間，應更充分交流，解鈴還須繫鈴人，真正的繫鈴人還是賴總統。

國民黨立委黃健豪也認為，大罷免是朝野互信崩解的主因，以人事提名權為例，執政黨其實有很多談判跟協商的空間可以談的、也可以溝通。

民進黨立委陳冠廷指出，朝野有不同意見不代表是壞事，民主政治本就會有競爭，也應該有監督。問題是，政治競爭要不要回到制度，監督要不要建立在資訊完整和程序正義上。他建議，政院在重大法案、預算送進立法院前，要更早跟各黨團、地方政府、產業界和公民團體溝通。針對國安、國防、能源、AI、半導體、關鍵基礎設施這些攸關國家競爭力的議題，應該建立跨黨派的常態溝通；另外，院際間要有更穩定的溝通機制。

民進黨立委李坤城表示，各黨派對民生議題可以有不同意見，但是對於攸關國安及競爭力的總預算及軍購特別運算，則應立場一致，可以嚴審，但不能延宕超過半年以上，導致產生國家安全的空窗期。未來行政、立法兩院的互動，朝野應該依憲法規定；行政部門在政策確定前，應多與黨籍立委溝通。

黃健豪 賴清德 葛如鈞

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