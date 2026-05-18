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學者看少子化國安危機 缺工問題要下兩帖藥方

經濟日報／ 記者胡順惠／專題報導

少子女化已成國安問題，也帶來缺工隱憂，據了解，政府將於520宣布再祭出少子化政策大禮包，將「0到6歲國家養」擴大到18歲。不過學者提醒，政府不能只從鼓勵生育著手，更要從產業結構與人力需求面同步調整，才能下對藥方，否則缺工問題只會愈來愈嚴重。

內政部統計，台灣2025年全年新生兒數僅10萬7812人，甚至低於國發會2024年人口推估中的「低推估」。

台大國發所兼任副教授辛炳隆分析，目前年輕勞動力已開始萎縮，但整體勞動力尚未明顯減少，主因是愈來愈多銀髮族投入就業市場，未來五年至十年內，台灣勞動力總量未必會快速下滑，但勞動結構一定會改變。

他直言，現在許多企業仍習慣優先聘用年輕人，尤其不少由二代接班或年輕創業者主導的公司，從老闆到主管都偏年輕，往往不願聘用年紀比自己大的員工，但在人口結構改變下，這種用人觀念未來勢必要調整。

辛炳隆認為，企業不能只要願意用銀髮人力，還要「善用」，包括了解高齡工作者的優勢與限制，並透過輔具、工作流程調整等方式，提高工作適配性。

另外，AI未來勢必會減少部分人力需求，但若導入速度過快，也可能帶來失業問題，因此企業應逐步利用AI補足缺工，而非一次大量取代人力。

辛炳隆更進一步指出，政府過去談少子化，多半集中在「供給端」，例如鼓勵生育、提升銀髮勞參率或引進移工，但比較少從「需求端」檢討。他認為，台灣一方面積極發展新產業，另一方面卻又不願讓缺乏競爭力的舊產業退出市場，導致整體用人需求持續擴大。

國安 人力 國發會

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