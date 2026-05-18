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為強化能源韌性 「核綠共存」須有更大共識

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌／專題報導

「不能在沒有電力情況下建立AI工業。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前受訪時，直接挑明：沒有電力、沒有AI。正因台灣在半導體及AI產業關鍵地位，加上中東戰爭牽動能源安全，為強化能源韌性，核電在未來將納入能源配比，「核綠共存」必須凝聚更大共識。

賴清德總統今年3月21日表示，核二、核三已具有重啟條件。「台灣已進入新的情勢。」他表示，台灣經濟顯著發展，加上AI時代建置算力中心所需電力，都超過預估；因應淨零減碳，必須提供產業界低碳電力；地緣政治變化下，還須具備「能源韌性」。

重啟核電同時，經濟部強調持續發展多元綠電，包括開發地熱、小水力等。「核綠共存」可說是藍綠較明確的共識。

近年來電力需求大增，前經濟部長王美花曾說，台積電建廠要水、要電、要土地，「水很難，但是電力真的是最難」。

清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，將核電納入能源配比，不僅確保能源安全，提供產業低碳電力，更重要的是可降低發電成本、穩定電價。他舉例，過去核三因成本攤提發一度電才1元多，現在台電平均電價每度要3.5元，相差就2元多，假設核一、核二、核三共發400億度，就等於省下千億電價，全民電價也可以平穩，更不受國際能源價格波動。

民進黨立委李坤城表示，能源政策仍面臨三個問題，包含再生能源進度延宕、過度依賴天然氣、社會對新核能技術難有共識；民進黨立委陳冠廷說，核能議題不能簡化成口號，必須面對核安、核廢、成本等問題。

國民黨立委葛如鈞籲政府加速重啟核三，同時提高核工人才的留才以及教育資源的投入。

黃仁勳 核電 半導體

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