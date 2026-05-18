賴總統上任兩周年…化解荷蘭病 「均衡台灣」再加把勁

賴清德總統任期即將過半，在下半場即將展開的同時，本報推出520專題，檢視賴總統上任兩年的成績單及未來挑戰，包括五大信賴產業、能源轉型、少子女化、朝野合作、居住正義等議題，希望能共同尋找解方。

賴清德總統上任將滿兩周年，回顧這兩年，股市攻上4萬點，出口、經濟成長亮眼，但主要受惠於AI狂潮，傳產經營仍辛苦。賴總統提出均衡台灣概念，但科技與傳產間鴻溝、低薪問題仍難消弭，如何落實「均衡台灣」，成為任期下半場重大挑戰。

從數據觀察，今年前四月出口，電子類貨品年增65.9％，非電子類僅成長5.6％，表現懸殊，其中運輸工具、紡織品等仍呈負成長。

製造業薪資也呈「K型」走勢，電子零組件業月薪達57,946元，電腦光學業也有53,949元；反觀傳產紡織業為39,314元，高低產業間月薪差距逾2萬元。

人均GDP衝高 勞工卻無感

台灣人均國內生產毛額（GDP）將突破4萬美元，但最新統計2024年受僱人員報酬占GDP比率降至43.1％的歷史新低，經濟果實未能真正與勞工分享。種種不均衡現象，不僅讓人民無感，也恐衍生潛在社會問題，值得政府重視。

台大經濟系名譽教授陳博志指出，產業結構轉型與資源挪移，是經濟演進必然歷程。重點不在於壓抑領先者，而在於如何小心處理副作用，避免阻礙必要的經濟調整。

產業發展不均，陳博志分析，這種「荷蘭病」徵兆，就是不平衡成長最主要的副作用。為化解痛點，引導高成長產業進行對外投資，成為當前最合適的解方。近期台美達成投資協議，便是化解這類貿易衝突的實質進展。

對於資源配置，陳博志表示，若政府為支撐強勢產業，盲目提供更多低廉電力、更便宜且容易取得的土地，甚至專屬人才培訓，實際上會擴大對弱勢產業的排擠。政府在制定產業補貼政策時，必須謹慎評估是否會加劇產業間失衡。

所得分配議題也應對症下藥。陳博志剖析，工資與利潤等「功能性所得」反映市場生產價值，政府不宜過度干預，真正該關注的是「家庭所得分配」惡化。

他直言，去年台灣經濟高度成長，政府卻用稅收普發1萬救景氣，形同「國際笑話」；若能將大筆稅收精準挹注弱勢，或擴大投入健保、長照等公共系統，改善分配的效果與正當性將大幅提升。

化解荷蘭病 須政策平衡

陳博志建議，除了透過擴大勞退基金效益來為勞工創造收益之外，政府更應將強勢產業創造的龐大紅利，轉化為對未來新興產業的投資，甚至成立主權基金，外溢強勢產業利益，共享經濟果實。

「關鍵在於政策平衡，而非產業平衡」，面對荷蘭病問題，陳博志提醒，並非要將所有產業的成長拉平，而是透過政策適度調控，避免強勢產業過熱，而導致經濟體系失控，同時為弱勢產業建構防護網，確保就業市場穩健及所得分配正義，讓台灣經濟在強勢成長中，依然能保有韌性與均衡，安穩前行。

民進黨立委陳冠廷表示，關鍵是讓半導體優勢外溢有三大面向可加強。

第一，資源要更精準進入中小企與傳產現場，不是只有補助，而是要有診斷、導入、輔導和追蹤成效。

第二，產業園區要跟地方承載能力一起規劃，地方不能只承受開發壓力，也要真正分享產業升級的成果。

第三，產業平衡不能只看產值，也要看薪資、就業、人口回流、地方財政和生活品質。半導體與AI會繼續是台灣成長引擎，但政府要做的是讓這個引擎接上更多車廂，傳產不是被取代，而是要被升級。

國民黨立委黃健豪舉例，像是台中的無人機產業具有高度發展的潛力，政府應該去整合，發展出主力產品。