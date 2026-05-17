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經部、國營事業 LOGO 改造 前經長王美花主導？前官員：醜陋政治鬥爭

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台電中油LOGO改造，近期備受關注。媒體報導，涵蓋台電、中油、台糖台水的四大國營事業全面企業識別優化LOGO改造，都是前經濟部長王美花一手主導，且她偏好聶永真。熟悉此過程前經濟部官員17日表示，這與事實不符，凸顯政治鬥爭醜陋。

這位前官員表示，他當時在部長室任職，實際參與此事，非常確定並非王美花偏好聶永真老師，因為Logo直到完成後，他才知道原來是聶永真的設計。

這位人士表示，2023年因為立法院通過新的組織法，啟動內部大型組織改造，所以調整了長期未更動的Logo，聶永真的新版本也比過去，明顯俐落清楚許多。

這位人士說明，2023年6月，經濟部組織法通過三讀，很多單位因此改動。例如秘書處變成總務司，工業局變成產發署，加工出口區管理處變成園區管理局等等。隨著組織功能的整併調整，因此認為提出一個新的視覺跟設計是好的時機。

這位人士表示，經濟部有一個轄下主管的法人，叫做台灣設計院，非常專業，也長期參與很多設計專案。當經濟部開始討論組改後的Logo調整時，就已經請台灣設計院提供意見諮詢。不過，隨著組織法的討論一度遙遙無期，這件事就被擱置下來。直到2023年6月立法院通過後，9月就必須重新掛牌，這才又在短時間內又重新討論。

針對外界指王美花偏好聶永真？這位人士重申，大家都敬重聶老師的專業，經濟部有機會改Logo是很好的美學教育機會。但還原事實，當時一直到同事們首次把Logo簽上來時，內部其實有一些修改建議，詢問有無調整空間，這時候負責的公務同仁才說，這是聶永真的作品。這位人士說，部長事前根本不知道這是聶永真的作品，遑論所謂偏好或指定。

這位人士強調，前部長王美花重視美學，也從她自己做起，是因為認為公務機關、國營事業代表都國家。台灣走向世界時，公部門就代表國家形象。經濟部組改前後的Logo對比，都可看出新版本明顯俐落清楚許多。

這位人士說，王美花不是嫌醜，而是希望更用心。至於在王美花離任後，把這件事變成政治攻擊，只是凸顯政治鬥爭醜陋而已。

王美花 台糖 台水

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