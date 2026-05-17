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核三室內乾貯採購案只花四天決標？台電：與事實不符

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對核三廠室內乾貯採購案，台電表示，已於2025年12月辦理第二次公開招標，經審標工作小組數次審查，確認投標廠商符合相關資格及規格，其間亦曾洽詢工程會確認公司負責人簽署合乎規定，台電於今年5月12日召開評選委員會，並無只花四天急決標及不符合相關規範等情事。

台電表示，本案經由內外部相關委員共同完成審查評選作業。台電強調，鑑於室內乾貯屬國家重要設施，採購作業金額龐大，台電公司已邀請檢廉警等機關，共同成立採購廉政平台，台電將持續依程序透明公正辦理本案，遵守採購法相關規定。

台電說明，核三廠室內乾貯採購案案於2023年7月10日、2025年2月21日，及2025年8月4日，共歷經三次公開閱覽徵求廠商意見後，2025年9月辦理第一次公開招標，因投標廠商未達規定數量流標。台電公司依採購程序，因此於2025年12月辦理第二次公開招標。

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