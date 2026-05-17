民主信賴產業啟航／台灣獲NASA登月計畫提案門票 太空中心拚組國家隊

台美太空合作邁入新里程碑，美國國家航空暨太空總署（NASA）針對登月計畫發布資訊徵詢書（RFI），尋求技術缺口的建議，台灣首獲提案門票。國家太空中心（TASA）主任吳宗信堅定地說，台灣半導體與IC產業穩居領先地位，「我們有實力，可以扮演重要角色」。太空中心將盤點台廠量能，整合產學研資源，力拚組成國家隊，布局月球經濟。

台美太空交流迎來大躍進，台灣出生的NASA太空人林琪兒（Kjell Lindgren）日前訪台，副總統蕭美琴接見時強調台灣絕不會在太空領域缺席。林琪兒表示，阿提米絲計畫需要全球夥伴合作，他期待有機會能借助台灣在科技知識、科學與醫學等方面的極佳資源。國科會主委吳誠文4月初在立法院答詢時也明確回應，未來美國登月計畫中，「台灣一定會參與」。

NASA主導的阿提米絲計畫（Artemis program）預計2028年實現載人登月，並於2030年前建立永久性月球基地，截至今年4月底，已超過60國簽署阿提米絲協議（Artemis Accords）。

吳宗信接受中央社獨家專訪時透露，儘管台灣未簽署協議，3月底NASA於總部召開國際夥伴計畫會議，他仍獲邀出席，助攻台灣進入美國登月計畫合作視野。

台美太空機構首長 首度在公開場合互動

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）3月24日在「Ignition（點火）」記者會上，發布最新太空探索戰略，包括月球基地等相關計畫。隔天，NASA在總部舉行國際夥伴計畫會議，分享月球表面操作優先事項及潛在未來貢獻。吳宗信獲邀出席，與各國太空機構代表共商深空探測合作路徑，這也是台美太空機構首長第一次在公開場合會面互動。

「我當然要替台灣發聲。」吳宗信會中向艾薩克曼闡述台灣產業優勢，在月球建立永久基地，必定需要大量自動化設備，自動化技術核心正是晶片，「我跟他說明台灣在這方面最強（Taiwan is the best.）」，能夠成為阿提米絲計畫可靠夥伴。

他回憶當時穿越人群，擠上前向艾薩克曼表達「台灣希望成為探月計畫的一部分（Taiwan wants to be apart of the lunar adventure.）」。

台灣產業優勢 力拚成為美國登月計畫夥伴

NASA為推動月球長期駐留目標，提出32項技術缺口，包括發展使資產（設備、建物）能在月球環境長時間運行的基礎設施與能力、提供太空作業所需的先進計算能力等。NASA近期發布RFI，向各界徵詢技術、解決方案，台灣首度取得提案門票。吳宗信難掩激動地說，「以前根本沒有這個機會，想到就很Excited（興奮）！」

隨著提案門票到手，台灣加速展開相關布局，他表示，吳誠文對這項突破表達支持，將協助跨部會協調，召集各界盤點技術能量。

美國與中國新一輪太空競爭下，台灣戰略角色日益重要。吳宗信認為，台灣產業不僅在半導體與IC領域占據全球關鍵位置，也在精密機械製造累積長期基礎，使台灣在太空相關合作中具有不可取代性。

他指出，NASA推動在月球建立永久基地，太空人的食衣住行育樂及通訊等需求必須解決，月球環境極端惡劣，接近真空、重力僅為地球約1/6、輻射量高，相關技術挑戰大，資源需求也高度複雜，「台灣有相當的能力，一定有切入空間。」

太空中心擬2大方向 助台廠搶占月球經濟

台灣這次取得提案門票，不只有機會參與美國登月計畫，更關鍵的是可直接對接終端用戶，也就是NASA，戰略價值極高。

「做零組件可以賺錢，但不是系統端，就是受制於人。」吳宗信苦笑，台廠多半透過系統商承接訂單，負責加工與代工，雖然有獲利，但較難成長。由於無法得知實際應用場景與整體系統操作，即使具備技術，也難以運用；一旦系統商調整設計，台廠所生產的零組件甚至可能無法適用。

若能直接接觸用戶與應用端，就能掌握應用場景與需求，理解操作情境，進一步定義功能並參與設計，產業價值結構將隨之改變。他語重心長地說，「台灣工業過去長期以代工為主，我們進入太空經濟後，還要做代工嗎？」

吳宗信進一步說，台灣太空產業必須朝系統整合方向發展，這是太空中心推動的核心目標，而美國登月計畫能成為驗證複雜系統的重要場域。

台灣力爭成為美國登月計畫夥伴，吳宗信已擘劃初步策略，將以兩大方向推進。首先，台灣以系統端為核心切入，對應NASA提出的32項技術缺口，整合產學研界，力拚籌組國家隊參與合作；太空中心將盤點台廠量能，並評估納入具潛力的業者。再者，鎖定具關鍵性且通用性的技術項目，避免技術僅適用單一系統，以提升長期產業價值。

台灣積極投入太空領域 從使用者轉向參與者

目前台灣太空產業年產值近新台幣3000億元。吳宗信認為，隨著月球經濟逐步成形，相關應用與系統需求可望擴大，將帶動台灣產業投入更多資源，形成新一波成長動能；同時，政府也將在初期階段扮演點火角色，為產業推進加溫。

第3期國家太空科技發展長程計畫自2019年至2031年推動，13年總經費超過700億元，涵蓋衛星、火箭及資料應用等布局。總統賴清德曾在參觀福爾摩沙衛星八號計畫時，向約30家廠商表達政府作為產業後盾，「大家可以放心進行研發、生產、製造 」，為產業注入信心。

吳宗信強調，台灣太空發展並非一蹴可幾，而是長年逐步累積的成果，從過去以技術使用為主，現在已具備一定能力，轉為資料與技術提供者，並進一步成為國際合作的參與者。

近期美國參、眾兩院委員會通過「台美太空援助法案」（TASA Act），後續均交由全院審議。法案通過將賦予TASA與NASA及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）直接合作的權限，合作範圍可望包括衛星計畫、太空探索與大氣研究等多個面向。

吳宗信認為，不論是從太空政策層級還是產業布局來看，國際都已看見台灣的重要性，加上太空產業涉及晶片與精密機械加工等，恰好是台灣的強項。他笑說，「這有點像水到渠成，但也是20年磨一劍」。