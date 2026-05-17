民主信賴產業啟／19年老牌軍工廠轉型 碳基谷底翻身再靠無人機起飛

走進碳基科技位於台中廠房，不同型號的無人機整齊排列，工程人員身著防護裝備來回穿梭，有人埋首進行碳纖維布材貼合作業，有人俯身調整機體結構，每一道工序都牽動飛行穩定性。這裡沒有消費電子工廠的高速流水線，而是像一座匯聚精兵的軍工基地，孕育著台灣無人機產業進軍全球的野心。

很難想像，這家長年製造台灣中大型軍用無人機、頻頻吸引海外客戶拜訪，近期更打算擴產3到5倍的公司，去年卻因訂單不足，一度站在生死邊緣。

「我剛接董事長時，這裡其實快倒閉了」，碳基科技董事長陳文宏接受中央社專訪時，雲淡風輕的語氣像在談一段已翻篇的往事。

深耕軍用無人機領域19年的碳基，過去長期仰賴單一客戶與零星標案，營運一度陷入低潮。直到烏俄戰爭爆發，各國重新盤點無人機自主能力，「非紅供應鏈」需求快速升溫，加上台灣政府積極扶植無人機產業，這家老牌軍工廠才又重新站上產業浪潮前端。

碳基深耕19年 台灣軍用無人機的隱形老將

如果只看員工人數，很難把碳基與軍工產業聯想在一起。全公司僅約60多人，規模不大，卻能承接上億元軍用標案。

「碳基科技的歷史，某種程度上就是台灣軍用無人機發展史的一部分」，陳文宏說。碳基成立於2007年，核心創業團隊來自漢翔與中科院體系，長年參與台灣重要軍用無人機計畫，包括騰雲、銳鳶、劍翔、翔隼等機種，具備從機體設計、複材製造到整機組裝能力。

執行長游沛文帶著記者走進生產線，介紹大型軍用無人機的製造流程，一邊細數碳基曾生產過台灣最大、最快、最先進、最高性能的各式無人機，還有每月基本訂單量千台起跳的三角翼無人機；她略顯自豪表示，「如果要說碳基是台灣之最，也不算誇張。」

游沛文解釋，「很多人以為大型無人機組裝，就是把零件拼起來，其實完全不是這麼回事」，大型軍用無人機考驗精度，機體必須以特殊型架固定，進行疊貼與壓製，仰賴工程師長期累積的製程經驗與工藝控制能力，「也因此，製程難以導入自動化」，甚至在碳纖維與玻纖加工的過程中，需配戴專業呼吸防護裝備。

為追求輕量化，無人機體也不能使用傳統鉚釘，複材製程更是碳基核心技術。陳文宏解析碳纖維零件製作，從裁切布材到經過4至5道貼合工序後，還要送入超過130度的真空熱壓爐固化6小時，每一道程序都決定機體強度與耐用性。

從訂單不足到重整轉型 陳文宏團隊入主碳基拚翻身戰

碳基的技術底蘊雖然深厚，卻沒能帶來穩定營運，「問題很簡單，就是訂單不夠」，陳文宏直指核心。

過去多年，碳基主要仰賴中科院與軍方專案，但軍工案節奏慢、週期長，陳文宏說，「前幾年中大型機腳步放緩，碳基3、4年只做了兩台半」。

碳基財報也誠實反映壓力，連3年均虧掉近半股本，營運一度難以維繫。轉折點出現在2024年，陳文宏當時投資入主碳基、成為最大股東，隔年接任董事長，與負責品牌行銷的游沛文攜手推動組織轉型。

不是典型軍工技術背景出身的陳文宏，自嘲是「外行人」，「雖然我不是最懂技術的人，但我比較敢得罪人。」接任後，陳文宏整頓組織與研發方向，砍掉與核心不符的項目，把資源集中在3大方向，中大型軍用無人機、軍民通用小型無人機，以及無人艇。

「大型軍機是碳基的基本盤，但不能只靠這個」，陳文宏很清楚，大型軍用平台服役年限長達20年，幾年後需求會飽和，必須提早布局下一階段市場。目前碳基已投入FPV（第一人稱主視角）無人機、滯空彈藥與無人艇研發，希望同步搶攻外銷與國內軍方標案。

海外訂單上門 碳基估2027年營收將大爆發

烏俄戰爭後，無人機需求爆發成長，碳基也感受到訂單快速升溫。陳文宏透露，近半年已有多組海外客戶前來參訪，並開始小量試製合作，客源來自日本、印度、東南亞等，單一國家的潛在訂單量都上看千台。

其中，東南亞被視為最具潛力的區域之一。游沛文觀察，東南亞市場對價格敏感，但島鏈眾多、需求龐大，近期幾乎每個月都有海外團隊前來看樣品、安排飛測。

「島嶼國家的物流、離島補給、海巡監控，其實都很需要無人載具」，陳文宏說，印尼、菲律賓等市場，未來都可能成為無人艇的重要應用場域，也會是繼天空之外，下一個藍海市場。

不過，軍工產業不同於消費電子，從接觸、飛測、修改到量產，週期通常長達半年到一年，陳文宏推估，「明年會是營收大爆發的一年，碳基營運將重新起飛。」

目前碳基主力外銷產品，包括導控距離超過90公里的三角翼無人機，以及彈射式小型攻擊型無人機。游沛文表示，這類產品具備成本較低、高機動與模組化優勢，可依任務需求調整任務酬載，符合當前全球軍事「不對稱作戰」趨勢。

另一個潛力產品是高速無人載具。碳基近期已交付中科院測試，速度可達時速900公里以上（約0.69至0.8馬赫），號稱「全世界最快」無人機之一，若今年測試順利，後續量產空間可觀，且國際需求強勁。

碳基擴產與時間賽跑 與主流科技競逐人才成大課題

訂單開始進來後，碳基眼前最大的問題反而是產能。目前碳基台中廠約700坪至800坪，以現有配置，一架消耗型無人機從製造到完成約需3天，陳文宏坦言，現有產能已難以應付未來需求。

碳基現正積極在台中尋找更大的新廠，目標規模至少是現有3倍，希望將月產能及整機製造組裝節拍提升5倍以上。同時，也規劃進駐嘉義民雄無人機產業基地，但預計要到2030年才能開出新產能。

「我們的人才招募網站也幾乎沒停過，每天都在訓練新人」，陳文宏說，現有60多名的人力，僅足以應付今年預計生產的4架「銳鳶二號」，但要承接軍民通用無人機、無人艇訂單，碳基必須擴充至150人。軍工人才不是即戰力市場，訓練時間長，技術要求高，這讓擴產、覓才成了碳基與時間賽跑的課題。

游沛文說，無人機產業需整合飛控、通訊、軟韌體等跨學科人才，但台灣優秀的人才多流向主流科技業，缺乏系統性的教育與培訓體系，導致人才流動率高，碳基近年積極推動無人機教育，期望吸引更多跨領域人才投入。

非紅無人機爆發 台灣「信任基礎」掌握巨大機會

台灣無人機產業其實發展很久，但長年未見起色。陳文宏透露，大疆科技10幾年前曾來台取經並拜訪過碳基，之後靠著中國政策補助扶持壯大，在全球攻城掠地。

但烏俄戰爭後，全球供應鏈邏輯開始改變。「現在很多客戶第一件事，就是先問能不能做到非紅供應鏈、供應自主比例多少」，游沛文觀察，2025年開始，非紅供應鏈已從市場趨勢，逐漸形成全球共識。

「碳基因為是軍用無人機起家，非紅供應鏈本來就是核心DNA」，游沛文表示，過去非中供應鏈選擇少、成本高，但近年台灣相關供應鏈逐漸成熟，包括馬達、影像、晶片等廠商，都開始建立並擴大適用無人機的產品線。

她透露，3年前，台灣自製無人機成本比中國貴上5倍，這幾年已努力縮小至1.5倍到2倍之間。

「以前市場只看價格，現在更重視安全與可信任性。」游沛文分析，這幾年國際訂單紛紛向台灣靠攏，「信任」是台灣非常關鍵的基礎；再者，政府單位持續推出公開標案，助業界事先掌握訂單量，供應鏈就能更精準估算成本。

台灣無人機突圍 從單打獨鬥走向團體戰

即使市場機會浮現，台灣也很難靠單一公司包辦所有能力。從飛控、通訊、導航、AI、酬載、機體、引擎，每一塊都需要專業。

「有90%的台灣無人機廠是中小企業，資本額通常低於1億」，游沛文坦言，小廠普遍面臨募資困難，加上無人機從產品開發、人力、測試到參加海外展會，高昂的前期成本都嚴重影響現金流與企業生存能力，更普遍缺乏量產經驗與擴產能力，更別說取得美國Green UAS與NDAA認證，可能就要花費數百萬元。

「過去大家都在單打獨鬥，但台灣無人機必須打團體賽」，陳文宏上任後做最多的事，不是在工廠，而是積極拜訪產業夥伴，他的想法很簡單，碳基強在複材與製造，別人強在飛控、系統、軟體，「與其競爭，不如整合」。

陳文宏舉例，翔探在自主飛控與軟體開發有目共睹、新樂飛是目前中大型多軸無人機銷售最好的廠商，碳基都與其密切合作，共同開發一起銷售，這種策略也延伸到無人艇，碳基開發的Marlin J6、MarlinS6則與傑海達機器人及美國廠商共同合製。

「未來的無人機會像聯合國，不會是一個國家自己做完。」游沛文說，日本擅長引擎與軟體，美國在自主系統與平台整合具優勢，台灣則強在硬體製造與供應鏈整合。

在她眼中，台灣的目標並非取代中國，而是在全球非紅供應鏈市場中找到自己的利基。陳文宏則認為，台灣擁有電子、IC設計與精密製造基礎，隨著飛控與供應鏈逐步成熟，無人機與無人載具產業，十分有潛力成為台灣下一座護國神山。