民主信賴產業啟／美國無人機Green UAS研擬在台設立認證中心

工業技術研究院今年將成為Green UAS計畫美國之外唯一認證據點，董事長吳政忠說，關鍵原因是台灣晶片和製造業實力堅強，並是可信賴的民主供應鏈一員。在有Green UAS認證，台灣可以前進美國市場，並有助未來開拓歐洲市場。

吳政忠接受中央社專訪指出，半年前，工研院內有一個所表達有意投入美國綠色無人機系統（GreenUAS）計畫，他考量這不是單一個所的事，必須要整個工研院挺身而出。在全院的支持下，工研院今年1月成為Green UAS認證據點。

吳政忠分析，包括無人機，以及未來的陸、海、空無人載具，與機器人和人造衛星，都有通訊會連網，資安和民主供應鏈是兩個非常關鍵的重點。

台灣以晶片與製造優勢暨可信任度脫穎而出

吳政忠認為，台灣是可信任的，不會占他人便宜，還有台灣的晶片厲害，製造業也高效率，這是台灣能夠在亞洲國家中脫穎而出，成為Green UAS認證據點的關鍵因素。

吳政忠表示，台灣的無人機產業，包括未來的無人載具產業，要走向國際市場，否則無法發展；而成為Green UAS認證據點，可以幫助台灣產業走向美國市場，以後拓展歐洲市場也會更容易。

他強調，台灣不能只走代工的老路，必須與國際先進國家一起開發市場，且要第一時間就切入，才能開創新藍海市場；否則一旦規格制定後，就只能做代工，或是依照規格協助設計，做ODM（原廠委託設計代工）。

工研院在成為商用和民用無人機系統Green UAS認證據點後，未來是否進一步爭取成為美國軍用和政府無人機Blue UAS認證據點，吳政忠說，無論是GreenUAS或是藍色無人機系統（Blue UAS），資安和非紅供應鏈都是重點。

吳政忠指出，工研院協助美國無人機產業協會（AUVSI）進行評估，首先就是檢視資金來源是不是非紅，以及資安有沒有控制好。

AUVSI是全球規模最大的無人機產業協會，會員來自全球60多個國家，主要提供平台促進會員技術交流合作。

工研院今年1月底與AUVSI在華府簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。