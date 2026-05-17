民主信賴產業啟／美國無人機Green UAS研擬在台設立認證中心
工業技術研究院今年將成為Green UAS計畫美國之外唯一認證據點，董事長吳政忠說，關鍵原因是台灣晶片和製造業實力堅強，並是可信賴的民主供應鏈一員。在有Green UAS認證，台灣可以前進美國市場，並有助未來開拓歐洲市場。
吳政忠接受中央社專訪指出，半年前，工研院內有一個所表達有意投入美國綠色無人機系統（GreenUAS）計畫，他考量這不是單一個所的事，必須要整個工研院挺身而出。在全院的支持下，工研院今年1月成為Green UAS認證據點。
吳政忠分析，包括無人機，以及未來的陸、海、空無人載具，與機器人和人造衛星，都有通訊會連網，資安和民主供應鏈是兩個非常關鍵的重點。
台灣以晶片與製造優勢暨可信任度脫穎而出
吳政忠認為，台灣是可信任的，不會占他人便宜，還有台灣的晶片厲害，製造業也高效率，這是台灣能夠在亞洲國家中脫穎而出，成為Green UAS認證據點的關鍵因素。
吳政忠表示，台灣的無人機產業，包括未來的無人載具產業，要走向國際市場，否則無法發展；而成為Green UAS認證據點，可以幫助台灣產業走向美國市場，以後拓展歐洲市場也會更容易。
他強調，台灣不能只走代工的老路，必須與國際先進國家一起開發市場，且要第一時間就切入，才能開創新藍海市場；否則一旦規格制定後，就只能做代工，或是依照規格協助設計，做ODM（原廠委託設計代工）。
工研院在成為商用和民用無人機系統Green UAS認證據點後，未來是否進一步爭取成為美國軍用和政府無人機Blue UAS認證據點，吳政忠說，無論是GreenUAS或是藍色無人機系統（Blue UAS），資安和非紅供應鏈都是重點。
吳政忠指出，工研院協助美國無人機產業協會（AUVSI）進行評估，首先就是檢視資金來源是不是非紅，以及資安有沒有控制好。
AUVSI是全球規模最大的無人機產業協會，會員來自全球60多個國家，主要提供平台促進會員技術交流合作。
工研院今年1月底與AUVSI在華府簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，專職網路安全測試和技術評估，擴大在台灣的滲透測試支援，由授權資安人員實際嘗試入侵系統，識別資安漏洞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。