民主信賴產業啟／對內扶植對外合作 經部建構台灣無人機非紅供應產業鏈

總統賴清德將無人機列為五大信賴產業之一，經濟部長龔明鑫接受中央社專訪指出，台灣雖然起步較晚，但在地緣政治、國防需求與資安意識升高的推動下，無人機產業正快速成長，政府目標在2030年產值達新台幣400億元，並期望在國際非紅供應鏈中扮演關鍵位置。

政府6年投入442億元 建構完整產業生態系

為補足台灣無人機產業的技術缺口並壯大產業規模，行政院共編列了6年442億元的經費挹注，龔明鑫表示，442億元預算主要分為4大面向進行，包括場域建置192億元、技術研發141億元、政府採購102億元，以及認證與資安體系7億元，期能建構完整產業生態系。

其中，場域建設的預算將用於設計與建置無人機試飛及實驗室場域，並持續擴大嘉義縣「亞洲無人機AI創新研發中心」（亞創中心）及工業技術研究院六甲院區、民雄基地等南部據點，提供研發與測試空間。

技術開發方面將鎖定「三晶二軟」等關鍵技術，透過法人與業界科專的支持補足通訊、飛控、衛星定位晶片，以及地面控制、飛行控制軟體等技術缺口。

政府採購部分，公務使用上預計未來3年內採購約5萬架無人機，由「無人載具產業發展統籌型計畫」推動，經濟部主政，整合13個部會需求，實際應用涵蓋警消火場搜索、監獄巡檢、水庫監測、橋梁檢驗及農業噴灑等應用；另外在建置檢測與資安認證體系方面，則是要確保產品符合國際安全標準。

台灣扮演非紅供應鏈核心 與美歐深化合作

面對全球對資訊安全與供應鏈安全的高度關注，龔明鑫強調，非紅供應鏈已成國際趨勢，台灣憑藉製造與零組件優勢，具備關鍵角色。

在國際合作布局方面，龔明鑫指出，台灣已積極與法國、捷克、波蘭等國簽署多項合作備忘錄（MOU），從技術合作到商機媒合全面推進，並透過工研院深化研發合作，提升國際接軌能力。

在與美國合作部分，龔明鑫提到，在今年1月前往美國參與第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議期間，工研院已與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議，未來產品可在台完成認證並取得國際認可，縮短進入市場的時間。至於美國國防體系Blue UAS的認證，則將在今年循序推動。

龔明鑫指出，台灣過去多以零組件供應為主，但隨著系統整合能力提升，已逐步切入整機輸出與解決方案市場，並吸引國際夥伴合作。不過，他也坦言，台灣並非沒有競爭者。

從產業結構來看，未來潛在對手將是同樣以製造能力見長的國家，例如韓國等。但在當前市場快速擴張的階段，多數國家更傾向合作而非競爭，「合作的利益大於競爭」，尤其在非紅供應鏈尚未定型之際，各國仍以建立分工與信任為優先。

2030年產值目標400億元 民間應用占比逐步提升

談及產業發展目標，龔明鑫表示，台灣無人機產業起步較晚，過去由於市場需求有限，加上國際市場已由既有大廠主導，台灣投入相對較少，但隨著全球需求快速升溫，產業動能迅速釋放。

根據數據顯示，2024年台灣無人機產值僅約50億元，2025年產值達到129億元，成長超過2倍；出口更從約440萬美元大幅躍升至9300萬美元，成長達21倍，呈現明顯爆發性成長。

政府設定於2030年達成無人機產值400億元的目標，龔明鑫指出，發展初期將以國防與公部門需求為主要驅動力，待產業技術成熟後，民間應用將逐步擴大，涵蓋農業施肥與病蟲害防治、基礎建設巡檢、災害監測與智慧城市應用等多元場景，特別是在工業領域，國內石化廠與大型設施的巡檢需求龐大，在無人機結合AI後，可即時判讀裂縫與風險，大幅提升效率與安全性。

隨著應用場景持續擴展，龔明鑫表示，未來無人機民間市場將逐步成長，預估至2030年，公部門與民間應用產值可望各占一半，形成穩定產業結構。

無人載具延伸發展 強化國家防衛韌性

龔明鑫指出，無人機不僅是新興產業，更是國防體系重要的一環，台灣憑藉電子產業人才投入與系統整合能力，在短時間內吸引超過260家廠商參與「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），成員涵蓋零組件、光電與系統整合等領域，顯示產業逐步成形。

龔明鑫表示，無人機技術未來還可延伸至無人船、無人車等無人載具領域，形成更大規模產業鏈，並帶動相關軟硬體整合能力提升。這不僅有助於產業升級，也將強化國家整體防衛韌性。

「不管產值多少，無人機產業台灣非發展不可」，龔明鑫說，雖然產值400億元規模相較半導體等產業仍屬中型，但其戰略價值與延伸性極高，未來發展潛力可期，期盼看到無人機產業在地緣政治變局下提升國家安全，並在國際非紅供應鏈中扮演不可或缺的核心角色。