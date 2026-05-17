民主信賴產業啟／籌設國際學院暨對接市場 無人機外交書寫台灣價值

美中競爭及現代戰爭樣貌改變，開啟台灣「非紅無人機」商機。外交部成立「無人機外交小組」協助國內外業者對接，並協輔成立「國際無人機學院」輸出台灣經驗，期望能仿效晶片外交，讓台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。

烏俄戰爭引爆資安恐慌 非紅無人機開始被追捧

2019年，美國國土安全部發布警告，指中國製的商用無人機能夠將飛行過程以及使用者資料傳回製造商伺服器，且伺服器上資料並非只有製造商可以讀取，對使用者的資訊安全造成潛在風險。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏克蘭多次以無人機戰術取得優勢，展現「不對稱戰力」重要性。世人開始正視紅色供應鏈的無人機產品可能產生的影響。自此之後，無人機產品不再僅是技術與價格的競爭，資訊安全、供應鏈韌性反而成為更重要的考量。

美國聯邦通訊委員會（FCC）2025年底起嚴格審核，將中國無人機供應鏈產品排除美國市場，各國「去中國化」之非紅供應鏈產品需求湧現，為台灣無人機業者帶來商機。

無人機外交小組媒合供需 國際無人機學院籌設中

外交部掌握地緣政治局勢以及現代戰爭樣貌改變，配合總統賴清德宣示的「五大信賴產業」，積極推動「無人機外交」，2025年10月成立「無人機外交小組」，作為國際需求端以及台灣供給端之間的平台，盤點對象國家對商用無人機需求，以及對象國家是否為友善國家。

「無人機外交小組」執行長、「亞洲無人機AI創新應用研發中心」創辦人江振瑋接受中央社專訪曾表示，台灣在無人機的結構、動力、飛控等6大系統都很有優勢，但缺乏整合，各國廠商不易精準找到合作的台灣業者，這時「無人機外交小組」的角色就很重要。

江振瑋說明，先進國家需要供應鏈、邦交國需要無人機，台灣就可以打出像晶片外交的「無人機外交」，讓無人機做為護國群山跟軍工產業的交集點，並成為「台灣之盾」的一環。

台灣無人機產業如今已成為美國無人機供應鏈一環，多家業者獲得美國無人機產業協會（AUVSI）的「綠色無人機系統」（Green UAS）或「藍色無人機系統」（Blue UAS）認證。工業技術研究院更即將成為Green UAS唯一海外認證機構，台美合作量能獲得提升，外交部居中協調，功不可沒。

對此，江振瑋說，這代表台灣無人機是合乎美國規範的，與美國利益相同。此合作模式包括讓工研院為第3國的無人機產品認證，以及改善供應鏈韌性、飛手訓練等。

台灣輸出軍民兩用無人機，也計晝援贈友邦無人機，在智慧農業、海巡監控、防救災等領域提供協助。目前籌設中「國際無人機學院」也可望延伸到第3國，合辦「國際技術交流工作坊」以及相關國際論壇，輸出台灣無人機培訓技術，並引進國際先進技術與經驗。

江振瑋說，期望「國際無人機學院」與他國類似機構合作，例如未來若有帛琉飛手來台受訓成為種子教官，返國後就可在當地學校開課，邀請台灣教官代訓，藉此盼能進一步接軌台灣業者與友邦的合作。

「無人機外交小組」不僅是平台，今年5月更率領台灣業者在美國底特律參加「XPONENTIAL 2026」。江振瑋說，參展可增進全球供應鏈的商機媒合，也有助於台灣建立關鍵的戰略優勢，要讓台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。