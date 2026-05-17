民主信賴產業啟／在鳳梨田中起飛 台灣無人機民主之翼航向全球

2026年5月，南台灣雨後初晴，一眼望去，滿滿鳳梨田與稻田。其中，有一片廣闊的平地上，雷虎工程師頭戴第一視角（FPV）設備，正操控一架可運用於非對稱軍事作戰的無人機，低空盤旋，幾個花式翻轉後，疾速俯衝而下，完美降落地面。

在另一處的嘉義亞創中心，曾投入花蓮馬太鞍溪堰塞湖緊急救災的新樂飛公司多旋翼無人機，正測試起飛。公司高層與來自法國Parrot公司的工程師一邊看無人機起飛，一邊看著筆電裡的資訊與設計，討論如何修改調整，讓無人機飛航更順暢。

十年磨一劍 民間草根無人機產業迎來機遇

在台中工業區中，碳基科技無人機廠房裡正緊鑼密鼓的趕工，因應預期中的訂單，「我們打算在台中興建第二座廠房，我們除進駐嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心之外，還希望2028年能進駐民雄無人機產業園區，在那邊興建第三座廠房。」碳基董事長陳文宏這麼說。

由民間發起的台灣無人機產業，十幾二十年來悄悄在各地萌芽，一路走來跌跌撞撞。許多新創團隊研發動能強勁，縱使研發有成，但小規模生產距離商業化量產之間，仍是一條難以跨越的天塹，即使有機會商業化量產，產品價格居高不下、如何打開市場通路，是更嚴峻的雙重挑戰。

草根萌生的台灣無人機產業，近幾年迎來一場百年難得的機遇，讓不少十年磨一劍的廠商以驚人速度茁壯成長，這與作為台灣無人機產業國際櫥窗的「亞洲無人機AI創新應用研發中心」的發展，有異曲同工之妙。亞創當初的成立，也是來自於一場偶然。

「台灣體育運動大學2005年在嘉義縣朴子市承租10公頃的台糖地，作為嘉義校區，設有運動管理學系、運動資訊與傳播學系等科系，2015年突然決定遷回台中。所以縣府編列預算買下5000坪的教學大樓，想活化這個場域，一開始也找不到方向」。嘉義縣長翁章梁接受中央社專訪時，對一路以來在暗黑微曦裡不斷試探、摸索的歷程，娓娓道來。

他說，「我當時剛就任縣長，就碰到如何活化的問題，花了很多腦筋，並不是一開始就鎖定無人機，當初曾找過海洋大學能否到這裡設分校，因為嘉義的布袋、東石一帶養殖漁業量能豐沛，若海洋大學能協助輔導，可望為嘉義漁業增添助力。可惜後來因為台灣少子化，國家教育政策並不鼓勵大學設立分校，構想無疾而終。」

廢墟裡開出花 無人機場域拓荒者嘉義亞創中心

「歷經一段碰壁期後，聽聞國家中山科學研究院打算來嘉義民雄設分院，發展重點是無人機。在一次閒聊的過程中，想說有沒有可能邀請無人機業者進駐？當時台灣體育運動大學已經搬離兩、三年，由於一直沒有找到活化的主題，場域尚未整理，整個空間看起來就像個廢墟。究竟能不能做得起來，心裡實在忐忑與疑惑。」翁章梁回憶說道。

沒想到，之後真的邀請到一些無人機業者進駐。這裡對於業者最大的吸引力，在於一走出行政大樓，外面就有一個極為廣大的空間，可以立即進行無人機試飛測試。

接下來，嘉義縣府開始逐步整頓場域，讓無人機業者順利進駐，慢慢形成產業聚落效應，吸引更多的無人機業者進駐。於是嘉義縣府2020年開始有了現今「亞洲無人機AI創新應用研發中心」的規劃雛型。

「當時無人機發展還在草創時期，很多縣市也有意爭取無人機業進駐，中央並沒有明確的政策決定，當時向相關單位爭取經費實在非常辛苦。」翁章梁說，「我也不太有信心，進駐的無人機業者是否滿意？有一次在場域整頓得差不多的時候，我就特別去看看他們，當時早已做好心理準備，屆時得面對業者提出一堆意見，例如場域太糟糕了，這個地方不行、那個地方不行、這個地方要補償他們喔！」

「到了現場後，我就問他們，進駐這裡，你們覺得這個地方怎麼樣？沒想到他們跟我說，場地很好」，大吃一驚的翁章梁繼續問業者為什麼覺得場地很好？業者回答，「這邊都沒有人啊！跟美國一樣，很空曠！」

翁章梁說，「我當時從窗戶望出去，台82線上除了有幾輛車子外，真的就是一片空曠，完全看不到人。我的心裡不由得浮現想法：『原來我們認為的弱勢，對無人機業者來說卻是優勢』。原來我們的落後也有優勢，因為無人機業者在其他縣市找不到這麼廣闊的空間與位置，而且還有一片非常乾淨的空域，很方便無人機的測試跟飛行。」

民主信任產業應運而生 無人機國家隊落腳嘉義

就在嘉義縣府一步一腳印推動無人機業者進駐之際。地球的另一端，2022年2月24日，烏俄戰爭爆發，無人機成為烏克蘭「不對稱作戰」戰場主力，初期主要供貨者是來自中國的大疆科技。在戰場上，大疆AeroScope系統被發現能追蹤飛手位置，引爆各國的資安恐慌。

自中國成為世界工廠之後，紅色供應鏈如同細密紅絲線，以廉價高效優勢，緊密編織進全球製造業每一處縫隙裡。

然而烏俄戰爭讓世人發現無人機裡的感測器，隨時可以把資料傳回母國。資安恐懼讓全球掀起一股信任與信賴的需求，讓民主夥伴的台灣科技產品一夕間成為許多國家追捧的焦點。

「那段時間，我們安排時任總統蔡英文到嘉義看無人機產業發展，國家中山科學研究院同步進行民雄航太暨無人機園區規劃報告，蔡總統發現嘉義縣在無人機產業推動得很前瞻，所以她2022年8月13日出席亞洲無人機AI創新研發中心揭牌儀式演講時，宣布未來無人機國家隊落腳嘉義縣。政策明朗後，無人機業者開始有信心，包括經濟部、民航局、相關驗證等產官學研單位陸陸續續進駐，協助無人機產業整體發展，如今已經有50幾個單位進駐。」翁章梁說。

蔡總統當時致詞指出，政府正研擬台灣無人機產業發展方案，並帶領業者成立台灣無人機大聯盟，結合產官學研能量，推動無人機產業發展。她期許嘉義縣成為台灣航太產業的新興聚落，讓台灣無人機國家隊可以翱翔天際、接軌國際。

五大信賴產業啟航 陸海空無人載具前景看俏

在總統賴清德任內，台灣無人機產業迎來更宏遠的政策前景，與更好的市場機遇。

賴總統2024年5月20日就職演說時宣示，將推動半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業，期許台灣成為全球民主科技陣營不可或缺並受信賴的夥伴。

「無人機產業及無人載具產業是軍工產業裡的重中之重，本身有國防的需求，可強化國安全與韌性，台灣一定要發展。」經濟部長龔明鑫接受中央社專訪指出，「我出國拜訪時，與法國、美國、波蘭、捷克等國都簽署MOU（合作備忘錄），這些國家基於信任關係，都希望與台灣合作，也有非紅供應鏈無人機產品的需求，尤其是中、東歐面臨鄰近國家極權主義壓力，更有迫切的需求。」

「商用無人機的應用也非常廣泛，無人機可運用橋梁、工廠、河川、隧道、監獄、水庫淤積或防洪巡檢及監測，或用於災難搜救，或用於農田噴灑農業等。」龔明鑫表示，透過「無人載具產業發展統籌型計畫」，政府各部門未來3年規劃向民間採購數萬架無人機，厚植產業發展實力，落實智慧城市願景。

更重要的是，無人機其實就是一台會飛的電腦，如果台灣能夠做出全部排除紅色供應鏈的無人機產品，未來幾年，就能迎接可望爆發的陸海空無人載具產業浪潮，涵蓋陸上的機器人、海上的無人艇、天上的無人機，甚至是太空的低軌衛星產業。

1980年代至1990年代，一批批留美的海外人士回台灣，包括成立工業技術研究院、創立台灣積體電路公司、蓋電子廠，帶動半導體科技產業發展，如今成為台灣的護國神山。工業技術研究院董事長吳政忠接受中央社專訪表示，放眼未來幾年即將大爆發的無人載具產業浪潮，台灣非常有優勢可以趁勢而起，打造新的護國神山群。

「台灣的優勢是硬體製造，工研院透過布建全球網路，積極挖掘尋求與矽谷新創公司，或歐美海外新創公司合作，目標是希望台灣無人機產業軟硬兼具，走向系統整合。」吳政忠進一步指出，美國國際無人系統協會（AUVSI）計畫在台灣設立Green UAS認證機制，這將是AUVSI在海外唯一的認證據點，未來台灣廠商不用遠赴海外，無人機產品在台灣就可以申請Green UAS認證。

這場由下而上萌芽的台灣無人機產業，因緣際會搭乘上全球資安信賴風潮，中央部會經濟部與外交部等單位兵分多路，與世界各國簽署合作備忘錄，或引進技術，或拓展海外潛力市場，讓無人機產業迎來春暖花開的好時節。

研發測試生產一條龍 民雄無人機園區2028落成

視角回到嘉義，如今已有36個國家的廠商遠道而來，陸續與進駐亞創中心的台灣無人機業者洽商，如今亞創一躍成為台灣無人機產業的國際櫥窗。

過去以承接中山科學院軍用無人機專案為主的碳基科技，近年來積極朝向軍民兩用無人機的研發與產製轉型。碳基科技的工廠設在台中工業區內，同時也進駐亞創中心，「國外廠商來台考察或洽商時，通常邀請他們到亞創，那裡是一個非常好的平台。」碳基科技執行長游沛文進一步表示，對碳基產品詢問度最高的客戶來自日本、越南與印度等國。

雷虎科技也進駐了亞創。數十年前，雷虎科技以遙控飛機起家，在這一波無人載具新興產業浪潮中成功轉型，如今已通過美國藍色無人機（Blue UAS）產品認證。

美國國防部2020年推出藍色無人機計畫，旨在認證符合聯邦資安標準的無人機，獲得認證的無人機將列入「藍色清單（Blue UAS List）」，並享有美國政府採購優先權，評鑑機制採年度滾動調整。

「亞創一館已進駐了50多家廠商，還有很多廠商想進駐，如今已是一位難求。」翁章梁表示，所以縣府買下臨近、已停止招生的大同技術學院太保校區，作為亞創中心二館。

他說，中央政府擘劃無人機國家隊上中下游的產業聚落藍圖，在研發方面，核定12億元發展國家級研究創新中心。亞創一館與二館作為測試驗證的先導基地，並身兼台灣無人機的國家產業櫥窗。為因應未來產業規模擴大，中央政府也正與軍方協調，研擬未來水上機場或恆春機場是否分時使用，作為無人機的大型測試場。製造生產基地方面，業者若進駐中科院民雄航太園區西側土地，可望打造「前店後廠」的生產優勢。

根據中山科學院2025年11月20舉辦的民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會，園區西側規劃20.53公頃，獲行政院核定投資68.59億元，作為無人機產業園區，預計2028年完工，可容納逾百家廠商進駐。中科院希望未來與業界一起努力，把民雄園區變成第二個新竹科學園區。

親眼見證民間無人機產業「從廢墟裡開出花」，到現今遍地開花、欣欣向榮的景象。展望未來，翁章梁說，「無人機屬於國家戰略政策，我們希望亞創一館與亞創二館未來也能由中央接手經營。」

事實上，行政院已成立「無人載具專案會議」，由行政院副院長鄭麗君召集，跨部會資源整合。亞創一、二館的規劃，將由原本「地方管理」升級為「中央主導、地方配合」的國家級戰略層級。

世界的台灣 台灣民主之翼航向全球

經濟部今年4月30日在行政院院會報告表示，台灣無人機產業2025年產值已達129億元，較2024年成長超過2.5倍，其中外銷產值達29.5億元，整機外銷產值成長21倍。今年第一季無人機出口金額已經超過2025年全年，目前洽談中的訂單規模也已經突破百億元，顯示台灣無人機產業已逐步切入全球市場，朝向無人機民主供應鏈亞太中心的目標邁進。

「20幾年前，中國的大疆科技曾來台灣，觀摩我們的模型飛機產業。後來大疆受到中國政府扶植，再搭配世界工廠優勢，幾乎壟斷了全球消費型無人機的市場。現在，安全與信賴成為客戶採購無人機最重要的考量，有不少國外客戶都希望我們協助他們在自己的國家落地生產。」碳基科技董事長陳文宏說。

由草根發起，十幾二十年來一路蹣跚前行的台灣無人機產業，憑藉著永不放棄的精神，在廢墟裡開出了花，在窮鄉僻壤的鳳梨田中蓄勢起飛，如今在國際信賴風潮支持與產官學界同心挹注下，遍地開花，吸引愈來愈多資本與技術的進駐，台灣民主之翼帶著綠色與藍色標章一步步航向全球，翱翔天際。民主之翼啟航全球，具體而微地彰顯「世界的台灣」。