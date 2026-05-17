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中油油價 連7周凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

中東情勢膠著，國際油價上漲，中油宣布，本周國內汽柴油價格繼續凍漲，國內油價已連七凍。

自從美伊戰事開打以來，中油配合油價平穩機制，已經吸收一四八點二億元。學者認為，油價恐會長期維持高檔，壓力並非短期間內可解，政府須衡量補貼政策是否有符合公平性。

美伊戰爭開打，國際油價瞬間飆漲，每周公布一次調價結果的國內油價，先是緩漲三次，接著自三月卅日至五月廿四日連續七周凍漲。

目前國內油價九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元，國內汽、柴油價格三月底之後就再也沒漲過，與國際油價走勢脫鉤。

中油表示，雖然國際油價受到中東情勢膠著影響而上漲，但是考量亞鄰國家補貼金額仍高，為照顧國內民生與平穩物價，中油決定繼續吸收漲幅，以維持國內油價為亞鄰最低價水準。

自二月廿八日美伊戰爭爆發起，迄五月十七日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約一四八點二億元，盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

中央大學教授梁啟源指出，荷莫茲海峽遲遲無法恢復運輸，中東作為全球重要石油產地，原油外銷卻是嚴重受阻，此次戰事對油價的衝擊恐怕比俄烏戰爭還嚴重，油價維持一百美元以上的時間可能會拉得更長，政府現在對油價的補貼政策，應該要重新考量。

梁啟源表示，中油吸收油價的漲幅已將近一百五十億元，政府應該思考更有效率的方式，而非簡單吸收漲幅、靠補貼凍漲油價了事，畢竟，油料費支出占高收入者支出的比重很低，中油吸收油價的作法是全面性補貼，並未區分補貼對象，建議政府應調整政策、提升能源使用效率，並考慮將補貼重點轉向大眾運輸，以更有效地應對能源危機並兼顧公平性。

中油 美伊戰爭 油價

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