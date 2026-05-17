戰事難料、供需缺口難補 油價維持高檔

美伊戰事結束時間難以預期，近日多家原油市場報告只能暫時以六月作為停戰預估時間，或荷莫茲海峽恢復通航時間的預測依據，若七月能慢慢恢復生產，預計第四季或年底開始，原油供給可望略高於需求，在二○二七年緩解並逐步回到開戰前的市場秩序。

中經院第三研究所高級分析師鄭睿合分析今年全年原油供需情形，原油供給每日約○點九六至一點○二億桶，需求量每日約一點○二至一點○六億桶，在荷莫茲海峽管制的現況下，即使美國、加拿大等石油產地增加生產，加上因為油價飆漲而減少的需求量，每日仍有兩百五十萬桶的供需缺口難以彌補。

原油庫存消耗劇烈

全球原油庫存也面臨大幅消耗的困境，研究機構預估二○二六年全球石油將消耗九億桶的庫存，鄭睿合表示，九億桶的庫存消耗，大約需要三年的時間才能回補。

川習會對於結束美伊戰爭是否有幫助？外界都期待能早日讓中東原油運輸恢復正常。

美伊戰爭與中東局勢是此次在北京舉行的川習會會談重點之一，美國總統川普在會後透露，大陸國家主席習近平認同「伊朗不應擁有核武」，並表示願意協助推動美伊達成協議；中國外交部會後也表示，美伊這場衝突已嚴重衝擊全球供應鏈與經濟，強調戰事沒有必要繼續下去，呼籲盡快恢復海上航運通道。

在荷莫茲海峽管制的情況下，中東石油對外運輸得靠陸路，包括管線運輸及公路運輸。鄭睿合指出，利用卡車穿越沙漠把原油送到阿曼灣港口，雖然可以勉強增加供給，但卡車相較於油輪運量極小，且人力與油耗成本高昂，各界都希望六月底前可結束這場戰爭衝突，讓石油產線逐步恢復。

國際油價在美伊二月廿八日開戰後直線飆漲，布倫特原油價格四月上旬漲至一三二美元後回落，下旬再漲到一二七美元後回軟，但價格始終維持在一百美元以上水準。

短期估100美元以上

五月十五日川習會後，布倫特原油價格漲至一一四美元。中央大學教授梁啟源預期，油價將繼續走高，很可能再次回到每桶一二○美元以上，預計油價維持至少一百美元的時間，將長達半年或更久時間，美伊在中東的戰事對於原油供應面的衝擊，比俄烏戰爭更為嚴重，也更難在短期內解決。

鄭睿合則指出，目前原油期貨市場呈現逆價差，即近期價格高於遠期價格，反映市場對短期供給短缺的擔憂。

他認為，長期來看，隨著替代出口增加及高價抑制需求，油價將會逐步緩降，假設荷莫茲海峽的管制可在六月底以前解除，明年油價有機會回落至戰前每桶七十至八十美元的水準。