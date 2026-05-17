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AI需求帶動 4月外銷訂單估連15月成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在本周三（20日）發布4月外銷訂單金額統計。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
經濟部將在本周三（20日）發布4月外銷訂單金額統計。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照

經濟部將在本周三（20日）發布4月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈現高度成長，且呈連續15個月正成長走勢。

在AI相關應用加速擴展，加以各國AI基礎設施持續推進下，我國接單動能強強滾，3月外銷接單金額更首次單月破900億美元驚人紀錄、來到911.2億美元，創下歷年單月新高，年增高達65.9%，為歷年單月第二高增幅，表現大幅超出市場預期。接下來月分，經濟部認為，AI紅利將使我國外銷訂單一路長紅到年底。

根據經濟部廠商動態調查指出，預期4月接單將較3月增加家數占10.3%，持平者75.7%，而減少者占14%；按接單金額計算之動向指數為44.4，預期4月外銷訂單將較3月減少。

經濟部表示，因地緣政治風險及貿易保護主義加深全球經濟下行風險，惟AI相關應用加速擴展，加以各國AI基礎設施持續推進，將推升我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求暢旺，有助於支撐我國外銷接單動能，因此，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，雖未突破900億美元關卡，仍呈現高度成長。

經濟部表示，全球AI需求帶動，主要是由資訊通信產品、電子產品兩大接單產品支撐。經濟部統計指出，3月資訊通信產品接單342.8億美元，創歷年單月新高，年增120.9%，亦創歷年單月最大增幅；3月電子產品接單金額367.1億美元，創歷年單月新高，年增73.7%。

展望全球經濟，官員表示，包括今年IMF（國際貨幣基金）、及ADB（亞洲開發銀行）於4月分別發布最新報告皆認為，在目前受地緣政治影響，能源價格上升，雖會抑制經濟成長率，然而全球出現AI新趨勢，這是全球從未出現過AI產品，兩份報告都點名台灣因在AI供應鏈占有重要地位，成為經濟危機的「緩衝劑」、「護城河」，因此台灣出口表現優於世界主要國家，甚至上修台灣經濟成長率。

經濟部 外銷訂單

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