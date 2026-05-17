移工勞動現況／月薪+加班費平均3.5萬 一年來成長4.7%

勞動部統計2025年移工管理及運用調查，結果顯示，6月事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.5萬元，年增1,600元（約增加4.7%）。外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2,800元，二項合計2.4萬元，較2024年6月增加400元。

為了解事業單位及家庭雇主對移工管理、運用及相關政策之看法與移工之工作概況，作為移工引進等政策參考，勞動部於2025年7月至8月辦理「移工管理及運用調查」，計回收有效樣本8,545份，其中事業單位（製造業、營建工程業、農林漁牧業）4,523份、家庭雇主4,022份。

據統計，2025年6月事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.5萬元。2025年6月事業單位移工經常性薪資平均為3萬元，較2024年6月增1,100元（增加3.6%），主因薪資隨最低工資調升所致。加班費5,100元，亦年增500元（增加11.8%）。

綜計事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.5萬元，年增1,600元（約增加4.7%）。另2024年7月至2025年6月均在職移工之全年其他非經常性薪資（含年終／中、節慶、工作獎金等）為1.5萬元，較2024年調查減600元（減少3.6%）。

2025年6月外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2,800元，二項合計2.4萬元，較2024年6月增400元，推測主因為期滿續聘調薪。另2024年7月至2025年6月均在職家庭看護工全年其他非經常性薪資（非按月給付之年終或其他獎金）7,100元，與2024年調查相近。

2025年6月有申請外加就業安定費附加移工數額之事業單位占37.6%。有申請附加移工之事業單位中，未足額引進占29.6%，原因包括「引進移工已符合人力需要」（占17.4%）及「成本考量」（占9.8%）等。未申請附加移工之原因以「引進移工已符合人力需要」占71.5%最多，「成本考量」、「訂單未符合預期增加」分別占18.7%、17.1%。

調查報告指出，2025年6月事業單位運用移工有遭遇困擾者占34.3%，其困擾以「語言不通」占23.2%最多，「溝通困難（如配合度不高等）」、「工作態度或紀律不佳」分別占12.6%、11.4%。

為因應少子化、高齡化所帶來的勞動力結構挑戰，勞動部推動「跨國勞動力精進方案」，相關法規自2026年元旦起實施，透過製造業加薪本國勞工增給移工名額、擴大外國技術人力來源可自海外引進及鬆綁留用限制等措施，協助企業穩定人力結構，同時兼顧本國勞工薪資成長與就業權益。

雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。新方案於技術工作業別亦同步放寬，除原有製造業、營造業、農業、看護、漁撈、雙語翻譯及廚師等職類外，新增「多元陪伴照顧服務技術工作」，及可自海外引進「旅宿技術人力」及「商港碼頭技術人力」。