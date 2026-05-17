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移工勞動現況／去年度總工時 多17小時

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

據2025年移工管理及運用調查統計，2025年6月周休及國定假日計九天，年減二天，致移工放假天數平均為九天，年減二天，正常工時168.2小時，年增16小時。

2025年加班工時28.3小時，年增1.4小時，主因為AI商機帶動製造業部分企業加班工時增加所致，綜合計算總工時為196.5小時，年增17.4小時。

統計指出，2025年6月外籍家庭看護工的工作時數，平均每日工作時間10.1小時，亦與2024年6月相近。外籍家庭看護工每月有休假者占65.8%，以平均每月休假「一天」占31.7%最多，「二-三天」占14.2%次之，另「都有休假（四天以上）」者占9.2%。雇主未給之休假，均有發給加班費

2025年6月家庭雇主於外籍看護工休假時，有替代照顧方案者占85.2%，最主要替代方案以「由家人照顧」占66.9%最多，「申請政府喘息或居家服務」占15.6%次之。家庭雇主願意申請政府推行之本國替代照顧人力費用補助，讓外籍看護工休假者占46.7%，不願意申請占34.2%，不確定占19.1%。

2025年6月調查家庭雇主於僱用外籍看護工前，被看護者主要「由家人照顧」占82.9%，「找本國看護（照顧服務員）」占9.2%，其他方式占比均未及5%。

目前未僱用外籍看護工，替代方案仍以「由家人照顧」最多，惟占比降為55.4%，「老人福利機構、護理之家或住宿式服務類長照機構」占 18.1%次之，「找本國看護（照顧服務員）」占 12.3%居第三。

外籍看護 移工 加班費

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