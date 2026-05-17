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移工勞動現況／外籍移工人數 逐年增長

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

根據2024年勞動統計年報，隨著有關政策不斷放寬，外籍移工引進人數確實是不斷增長。統計至2024年底，製造業移工總計為45.7萬人。2018年底製造業移工計40.6萬人，為歷年來首次突破40萬人；2014年底製造業移工為31.6萬人，歷年首度超過30萬人。

回顧2000年之前，勞動力短缺主因為勞動力供需失衡，基層勞動力失業問題不嚴重，加上主管機關有意為之，當時在台外籍移工人數控制在少於30萬以下的人數。

不過，從2000年開始，外籍移工政策從「保障本國人就業」調整為「協助傳統產業發展」和「引進外籍移工促進本國勞工就業」，不僅依製造業特定製程3K特性，實施3K五級制，核予各業聘僱移工核配比率為10%、15%、20%、25%、35%等五級制。

2013年進一步實施外加就業安定費附加移工數額機制，雇主得額外增加就業安定費3,000元、5,000元、7,000元、9,000元，分別提高移工核配比率5%、10%、15%、20%，與3K五級制合計移工核配比率上限40%。

此外，2019年、2020年與2023年陸續開放畜牧業、農業等移工引進，使得移工引進人數逐漸增長。現在在台的外籍人數，相較於2000年以前，顯然增長一倍有餘。

就「短期性」原則而言，在不妨礙本國人就業的前提上，外籍移工來台工作的期間最初是設定為「2+1」年。然而，為留任表現優異的移工，我國對於外籍移工可以在台工作年限不斷延長。

製造業 移工

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