0517 台灣168關鍵數字

金控Q1海外曝險額創新高

金控今年第1季海外曝險規模達30兆6,188億元，寫歷年新高，季增2.99%，年增5.13%，同業拆存、投資淨額都呈季減。其中，美國連續44季居金控最大海外曝險國，但占比下滑至34.89%；日本首次躍居第三大，曝險金額年增率41.46%。

Visa攜九發卡行測試AI交易

Visa台灣（台灣威士卡）宣布「Visa Agentic Ready」全球計畫，台灣市場將有國泰世華、中國信託等九家發卡合作夥伴參與首波計畫。發卡機構在可控的環境下進行測試、驗證由AI代理發起的交易模式。

貿易融資利息減碼 廠商受惠

因應國際物價波動、能源成本上漲及美國關稅政策變動衝擊，輸出入銀行統計，截至今年4月底，申請貿易融資利息減碼措施已有4,789家廠商受惠，利息減收金額達36.07億元。

離島船班延誤險 本月底開賣

離島船班延誤險 本月底開賣。聯合報系資料照

產險公會開辦「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險」，預定5月底會有部分產險公司上架開賣。分為實支實付型及定額給付型兩種。實支實付部分主要承保交通延誤致出發延後四小時以上，額外支出的膳食、住宿及交通費用負理賠責任。