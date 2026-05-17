0517 台灣168關鍵數字

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經濟日報／ 本報訊
金控Q1海外曝險額創新高。聯合報系資料照
金控Q1海外曝險額創新高。聯合報系資料照

金控Q1海外曝險額創新高

金控今年第1季海外曝險規模達30兆6,188億元，寫歷年新高，季增2.99%，年增5.13%，同業拆存、投資淨額都呈季減。其中，美國連續44季居金控最大海外曝險國，但占比下滑至34.89%；日本首次躍居第三大，曝險金額年增率41.46%。

Visa攜九發卡行測試AI交易

Visa台灣（台灣威士卡）宣布「Visa Agentic Ready」全球計畫，台灣市場將有國泰世華、中國信託等九家發卡合作夥伴參與首波計畫。發卡機構在可控的環境下進行測試、驗證由AI代理發起的交易模式。

貿易融資利息減碼 廠商受惠

因應國際物價波動、能源成本上漲及美國關稅政策變動衝擊，輸出入銀行統計，截至今年4月底，申請貿易融資利息減碼措施已有4,789家廠商受惠，利息減收金額達36.07億元。

離島船班延誤險 本月底開賣

離島船班延誤險 本月底開賣。聯合報系資料照
離島船班延誤險 本月底開賣。聯合報系資料照

產險公會開辦「離島兩岸通航航線之水上公共交通工具延誤保險」，預定5月底會有部分產險公司上架開賣。分為實支實付型及定額給付型兩種。實支實付部分主要承保交通延誤致出發延後四小時以上，額外支出的膳食、住宿及交通費用負理賠責任。

美國 日本 金控

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美伊戰事結束時間難以預期，近日多家原油市場報告只能暫時以六月作為停戰預估時間，或荷莫茲海峽恢復通航時間的預測依據，若七月能慢慢恢復生產，預計第四季或年底開始，原油供給可望略高於需求，在二○二七年緩解並逐步回到開戰前的市場秩序。

移工勞動現況／月薪+加班費平均3.5萬 一年來成長4.7%

勞動部統計2025年移工管理及運用調查，結果顯示，6月事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.5萬元，年增1,600元（約增加4.7%）。外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2,800元，二項合計2.4萬元，較2024年6月增加400元。

AI需求帶動 4月外銷訂單估連15月成長

經濟部將在本周三（20日）發布4月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈現高度成長，且呈連續15個月正成長走勢。

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移工勞動現況／去年度總工時 多17小時

據2025年移工管理及運用調查統計，2025年6月周休及國定假日計九天，年減二天，致移工放假天數平均為九天，年減二天，正常工時168.2小時，年增16小時。

移工勞動現況／外籍移工人數 逐年增長

根據2024年勞動統計年報，隨著有關政策不斷放寬，外籍移工引進人數確實是不斷增長。統計至2024年底，製造業移工總計為45.7萬人。2018年底製造業移工計40.6萬人，為歷年來首次突破40萬人；2014年底製造業移工為31.6萬人，歷年首度超過30萬人。

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