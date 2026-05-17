聽新聞
0:00 / 0:00

0517 每周一勢重要圖表

經濟日報／ 本報訊

民間消費占 GDP 比率下滑

主計總處調查，近20年我國民間消費占國內生產毛額（GDP）比率變化，長期約維持在50%以上，惟自2020年起跌破50%，且呈逐步下降趨勢。

主要國家多呈走低趨勢

觀察主要國家民間消費占GDP比重，近年多呈下滑，其中我國與新加坡降幅較明顯，2016-2025年與2006-2015年相較，分別減5.4與5.2個百分點。

我消費重心由實體商品轉向生活服務

近年實體商品消費占民間消費比率多呈下滑走勢，2024年縮減至43.5%；服務消費占比漸進擴張，2024年達56.5%創歷年新高，反映國人消費支出轉移至非實體商品之服務需求上。

主計總處

延伸閱讀

經濟日報社論／AI產業單極成長 是福是禍？

戰爭風險影響有限 基本面支撐美股中長期走勢

薪資結構持續右偏 低薪族政策撐底、AI驅動高薪成長

國中小學生數18年來減幅逾3成 合計少93萬人

相關新聞

戰事難料、供需缺口難補 油價維持高檔

美伊戰事結束時間難以預期，近日多家原油市場報告只能暫時以六月作為停戰預估時間，或荷莫茲海峽恢復通航時間的預測依據，若七月能慢慢恢復生產，預計第四季或年底開始，原油供給可望略高於需求，在二○二七年緩解並逐步回到開戰前的市場秩序。

移工勞動現況／月薪+加班費平均3.5萬 一年來成長4.7%

勞動部統計2025年移工管理及運用調查，結果顯示，6月事業單位移工經常性薪資與加班費合計3.5萬元，年增1,600元（約增加4.7%）。外籍家庭看護工經常性薪資平均為2.1萬元，加班費2,800元，二項合計2.4萬元，較2024年6月增加400元。

AI需求帶動 4月外銷訂單估連15月成長

經濟部將在本周三（20日）發布4月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，預估4月接單約870億美元至890億美元，年增47.3%至50%，仍呈現高度成長，且呈連續15個月正成長走勢。

油價連七凍！中油續吸收成本維持亞鄰最低價

中東停火協議遲未達成，國際油價持續攀升，布蘭特原油與杜拜原油價格均站上每桶100美元高檔。在國際能源市場波動加劇之際，政府持續啟動平穩機制，經濟部指出，國內油價下周將維持不調整，連續第7周凍漲，以降低國際油價上揚對民生及產業的衝擊。

移工勞動現況／去年度總工時 多17小時

據2025年移工管理及運用調查統計，2025年6月周休及國定假日計九天，年減二天，致移工放假天數平均為九天，年減二天，正常工時168.2小時，年增16小時。

移工勞動現況／外籍移工人數 逐年增長

根據2024年勞動統計年報，隨著有關政策不斷放寬，外籍移工引進人數確實是不斷增長。統計至2024年底，製造業移工總計為45.7萬人。2018年底製造業移工計40.6萬人，為歷年來首次突破40萬人；2014年底製造業移工為31.6萬人，歷年首度超過30萬人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。