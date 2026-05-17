聽新聞
0:00 / 0:00
0517 每周一勢重要圖表
民間消費占 GDP 比率下滑
主計總處調查，近20年我國民間消費占國內生產毛額（GDP）比率變化，長期約維持在50%以上，惟自2020年起跌破50%，且呈逐步下降趨勢。
主要國家多呈走低趨勢
觀察主要國家民間消費占GDP比重，近年多呈下滑，其中我國與新加坡降幅較明顯，2016-2025年與2006-2015年相較，分別減5.4與5.2個百分點。
我消費重心由實體商品轉向生活服務
近年實體商品消費占民間消費比率多呈下滑走勢，2024年縮減至43.5%；服務消費占比漸進擴張，2024年達56.5%創歷年新高，反映國人消費支出轉移至非實體商品之服務需求上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。