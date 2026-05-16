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台灣最大出口市場 童振源：AI驅動下台美經貿進入「黃金時代」

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
今年第一季台灣對美出口655.6億美元，年增率高達98.9%。駐新加坡代表童振源指出，AI時代，台灣正逐步成為美國最值得信賴的經貿夥伴之一。（美聯社）
今年第一季台灣對美出口655.6億美元，年增率高達98.9%。駐新加坡代表童振源指出，AI時代，台灣正逐步成為美國最值得信賴的經貿夥伴之一。（美聯社）

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）最新估算顯示，截至2026年5月，美國對台灣進口商品的平均關稅僅7%，低於歐盟的10%、英國與墨西哥的9%，亦低於日本、韓國的13%；相較之下，中國則高達21%。駐新加坡代表童振源指出，這組數據所反映的，已不只是關稅高低的差異，更顯示全球供應鏈與地緣經濟版圖正快速重組，而台灣正位於這場重組浪潮的核心位置。

童振源表示，2025年，台灣出口總額達6,407.5億美元，年增34.9%，創下歷史新高。其中，對美出口達1,982.7億美元，年增高達78%，占台灣總出口比重達30.9%，26年來首度超越中國大陸與香港的26.6%，使美國正式成為台灣最大出口市場。

尤其值得注意的是，帶動台灣出口大幅成長的主力，集中於兩大高科技產業。2025年，資通訊與視聽產品出口金額大增89.5%，達2,511.5億美元，刷新歷史紀錄；電子零組件出口亦年增25.8%，達2,228.7億美元。兩大類產品合計占台灣全年出口總額約74%，其中又以資通訊與視聽產品成長最為亮眼，成為近年台灣出口快速擴張的核心引擎。

童振源在其個人臉書以「AI驅動下的台美經貿黃金時代」為題發文指出，進入2026年，台美經貿關係更進一步寫下歷史新頁。第一季台美雙邊貿易總額達782.5億美元，促使美國在睽違25年後，正式超越中國大陸與香港，躍升為台灣第一大貿易夥伴。第一季台美貿易占台灣整體貿易比重達23.1%，創近28年同期新高；相對地，對中國大陸與香港的貿易比重則降至21.8%，創24年同期新低。

在出口方面，2026年第一季台灣總出口金額達1,957.4億美元，年增率高達51.1%，創下歷年單季新高。其中，電子及資通產品出口合計達1,535.4億美元，占整體出口比重高達78.4%，年增率更達71.6%，顯示AI浪潮正全面推升台灣高科技產業出口動能。

其中，對美出口達655.6億美元，占整體出口比重高達33.5%，穩居台灣最大出口市場，年增率更高達98.9%，幾近翻倍成長；相較之下，對中國出口為463.5億美元，占比23.7%，年增26.2%。此一消長趨勢，反映全球供應鏈正加速向AI、高效能運算（HPC）及可信賴夥伴體系重新整合，而台灣正成為其中最關鍵的樞紐之一。

尤其在2026年3月，台灣對美出口金額達285.4億美元，不僅創下歷年單月新高，年增率更高達120%。在對美出口強勁帶動下，台灣第一季整體出口同步刷新歷史紀錄。

童振源表示，台灣這波出口成長的核心動能，來自AI伺服器、顯示卡、交換器、路由器，以及先進製程晶圓與高階記憶體等產品需求快速攀升。台灣目前掌握全球約90%的AI伺服器供應鏈，以及約79%的晶圓代工產能，已成為全球科技產業不可或缺的核心支柱。

他指出，當世界逐漸從追求「最低成本全球化」，轉向重視「可信賴供應鏈」的新階段，台灣最大的優勢，已不只是卓越的製造能力，更在於國際社會對台灣科技實力、供應鏈韌性與戰略可信度的高度信任。

童振源預期，在AI時代，台灣不只是全球供應鏈的重要成員，更正逐步成為美國最重要、也最值得信賴的經貿夥伴之一。

童振源 地緣經濟 歐盟

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