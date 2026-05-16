油價連七凍！中油續吸收成本維持亞鄰最低價

中東停火協議遲未達成，國際油價持續攀升，布蘭特原油與杜拜原油價格均站上每桶100美元高檔。在國際能源市場波動加劇之際，政府持續啟動平穩機制，經濟部指出，國內油價下周將維持不調整，連續第7周凍漲，以降低國際油價上揚對民生及產業的衝擊。

根據最新規劃，下周（5月18日至5月24日）汽、柴油價格均不調整，其中台灣中油將分別吸收汽油每公升3.3元、柴油每公升5元成本，吸收幅度較前一周進一步擴大。

目前國內油價仍維持亞洲鄰近國家最低水準。以92無鉛汽油為例，日本每公升約33.8元、韓國約42.6元，台灣則維持32.4元。自戰爭爆發以來，中油已累計吸收約148.2億元成本，藉此穩定國內物價與運輸成本。

下周國內油價分別為，92無鉛汽油每公升32.4元；95無鉛汽油每公升33.9元；98無鉛汽油：每公升35.9元；超級柴油每公升31.0元。

經濟部表示，在國際原油價格持續高檔震盪情況下，將持續關注能源市場變化，並透過油價平穩措施，盡可能減輕民眾生活與企業營運壓力。