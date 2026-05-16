快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

台灣出席 APEC 婦女論壇 聚焦女性創業、AI 與綠色轉型

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

APEC婦女與經濟論壇（WEF）15日於中國大陸上海舉行，我國由經濟部政務次長江文若率團出席。她指出，政府為厚植綠能產業永續發展之人力，與大專院校合作培養具備綠色能源專業素養之綠領人才，協助女性進入新興綠色產業，以提升女性經濟力，以離岸風電產業為例，女性高階主管的企業達95％。

江文若於會中呼應本年度高階政策對話會議（HLPD）主題「促進女性經濟賦權，共創亞太繁榮」，分就本年論壇之優先事項女性就業與創業、數位與智慧科技及綠能與減碳分享我國政策並與APEC各經濟體交流。

在女性就業與創業部分，江文若分享我國今年推動「育嬰留停照顧彈性化」制度，育嬰假可按「日」請；家庭照顧假則可按「小時」請，使勞動職場更為友善。自政策推出以來，接近半數申請者為男性，顯示本政策有效帶動男性分擔家庭照顧工作。此外，針對不同階段的女性創業者，政府提供整合性輔導措施與補助，全面支持各領域女性之專業發展，2024年我國中小企業女性負責人占比達38％；而新設之中小企業中，女性企業主比例更高達40％。

在數位與智慧科技部分，江文若則分享政府營造有利於女性進入新興數位科技領域之支持措施，包含從國中小學階段起，即致力於啟發女學生對科學、技術、工程與數學領域（STEM）的學習興趣等。另我國本年起施行《人工智慧基本法》，推動重點除人工智慧創新合作外，也包含權益保障。

在綠能與減碳方面，政府為厚植綠能產業永續發展之人力，與大專院校合作培養具備綠色能源專業素養之綠領人才，協助女性進入新興綠色產業，以提升女性經濟力。江文若並以離岸風電產業為例，說明我國離岸風電產業企業中，有女性高階主管的企業達95％，顯示女性已成為我國驅動綠色轉型的重要領導力量。

行政院性平處表示，APEC婦女與經濟論壇是亞太區域推動女性經濟賦權的重要平臺。面對數位科技、綠色轉型與人口變遷等共同挑戰，我國將持續在APEC場域中分享臺灣經驗，與各經濟體共同推動更開放、包容且具前瞻性的女性經濟參與環境，促進女性經濟賦權、包容性成長與永續發展。

APEC WEF 上海

延伸閱讀

台灣有事說後首次 日本閣員出席上海APEC部長會議

教育部推STEM學習方案 鼓勵女學生探索科學

中日關係惡化之後 首見日本閣員短暫訪中

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

相關新聞

經長：資通訊動能驚人 出口占比高達七成

經濟部長龔明鑫昨（15）日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會時指出，台灣去年經濟成長率寫下8.68%佳績，預估今年站穩7%以上，連兩年強勁擴張在過去數十年極為罕見，電電公會成員作為出口主力貢獻巨大。

台股狂飆「券商最好年代」 為何營業員卻過得比以前差

台股成交量放大，據財政部統計，4月上市櫃股票平均每日成交值首度突破兆元，達1兆1410億元，創歷史新高，也帶動4月證交稅實徵淨額達546億元，年增2.1倍，同樣改寫單月新高。表面上看，這應該是券商最好的年代。但站在第一線的券商營業員，感受未必相同。市場人士透露，這波台股上漲，外界以為營業員也是受惠群體，實際上卻反而過得不如以往…

權王、美光投資拉抬 僑外投資前四月年增1.5倍

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司昨（15）日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額較去年大增158%；對外投資在台積電巨額增資案挹注下，累計金額年增152.8%。

台積電、美光帶動 前四月對外及僑外投資年增逾150%

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司15日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額年大增158.08%；對外投資也在台積電（2330）巨額增資案挹注下，累計金額也年增152.84%。

打造淨零轉型防護網 國發會盼盡速完成盼公正轉型計劃

台灣大步邁向綠色經濟的同時，也須兼顧轉型路上的陣痛問題。國發會15日正式啟動「公正轉型行動方案」第二階段意見徵詢會議，期望今年產出完整的「國家公正轉型行動計畫」，在加速推動淨零轉型的過程中，同步為受轉型影響的產業與勞工打造堅實的安全網。

卓榮泰：培育50萬名AI人才 助中小微企業轉型

為讓政府在瞬息萬變的全球科技浪潮中站穩腳步，行政院人事行政總處公務人力發展學院15日辦理「高階決策AI治理共識營」。行政院院長卓榮泰強調「台灣沒有AI將不成台灣」，展現推動智慧國家的堅定決心。同時他也肯定我國2025年全球AI指數躍升至第16名，並宣示推動「AI新十大建設」，培育50萬名AI人才與協助中小微企業轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。