台灣出席 APEC 婦女論壇 聚焦女性創業、AI 與綠色轉型

APEC婦女與經濟論壇（WEF）15日於中國大陸上海舉行，我國由經濟部政務次長江文若率團出席。她指出，政府為厚植綠能產業永續發展之人力，與大專院校合作培養具備綠色能源專業素養之綠領人才，協助女性進入新興綠色產業，以提升女性經濟力，以離岸風電產業為例，女性高階主管的企業達95％。

江文若於會中呼應本年度高階政策對話會議（HLPD）主題「促進女性經濟賦權，共創亞太繁榮」，分就本年論壇之優先事項女性就業與創業、數位與智慧科技及綠能與減碳分享我國政策並與APEC各經濟體交流。

在女性就業與創業部分，江文若分享我國今年推動「育嬰留停照顧彈性化」制度，育嬰假可按「日」請；家庭照顧假則可按「小時」請，使勞動職場更為友善。自政策推出以來，接近半數申請者為男性，顯示本政策有效帶動男性分擔家庭照顧工作。此外，針對不同階段的女性創業者，政府提供整合性輔導措施與補助，全面支持各領域女性之專業發展，2024年我國中小企業女性負責人占比達38％；而新設之中小企業中，女性企業主比例更高達40％。

在數位與智慧科技部分，江文若則分享政府營造有利於女性進入新興數位科技領域之支持措施，包含從國中小學階段起，即致力於啟發女學生對科學、技術、工程與數學領域（STEM）的學習興趣等。另我國本年起施行《人工智慧基本法》，推動重點除人工智慧創新合作外，也包含權益保障。

在綠能與減碳方面，政府為厚植綠能產業永續發展之人力，與大專院校合作培養具備綠色能源專業素養之綠領人才，協助女性進入新興綠色產業，以提升女性經濟力。江文若並以離岸風電產業為例，說明我國離岸風電產業企業中，有女性高階主管的企業達95％，顯示女性已成為我國驅動綠色轉型的重要領導力量。

行政院性平處表示，APEC婦女與經濟論壇是亞太區域推動女性經濟賦權的重要平臺。面對數位科技、綠色轉型與人口變遷等共同挑戰，我國將持續在APEC場域中分享臺灣經驗，與各經濟體共同推動更開放、包容且具前瞻性的女性經濟參與環境，促進女性經濟賦權、包容性成長與永續發展。