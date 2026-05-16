高齡就業者10年成長84% 今年3月破50萬人大關創高

台灣已於114年正式邁入「超高齡社會」，每5人就有1人是超過65歲的年長者，銀色海嘯體現在勞動市場。主計總處統計顯示，65歲及以上就業者，104年從25萬人成長至114年的46萬人，10年間暴增84%，今年3月更是突破50萬人大關，寫下歷史新高，顯示高齡者不再是補充勞動力，正逐漸成為職場主力。

據內政部統計，台灣114年總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%。由於高齡人口占總人口比例突破20%，根據世界衛生組織（WHO）定義，台灣正式邁入超高齡社會。

高齡化、少子化雙重壓力夾擊，台灣勞動市場結構出現3大質變。第一，和其他年齡層就業相比，高齡就業成長最明顯，單看104年與114年變化，25至44歲就業者不增反降，從599萬人減至567.2萬人；45至64歲就業者從416.2萬人成長至477.9萬人，成長14.8%；65歲及以上就業者從104年的25萬人，114年跳升至46萬人，10年間暴增84%，凸顯高齡就業已成近年勞動市場最明顯趨勢之一。

第二，65歲以上就業者人數穩定且快速成長，更於今年3月首度突破50萬大關，寫下新高紀錄。

第三，65歲以上就業者勞參率穩步攀升，繼114年平均突破10%後，今年持續走揚，3月已升抵10.8%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，隨著醫療進步，台灣民眾健康壽命愈來愈長，若有人身體硬朗、規劃允許，願意繼續於職場貢獻經驗，高齡就業人數自然也提高；在此同時，還有個重要的環境背景，台灣已經步入超高齡社會，且產業缺工問題持續，「資方也在喊缺工，如果能讓年長者繼續工作，對產業是有幫助」。

高齡勞動力正在重塑就業市場版圖，根據104人力銀行旗下104高年級發布的「2025超高齡社會企業人才永續新思維白皮書」，中高齡族群平均每月主動應徵人數近3年間成長高達34.4%，從2023年的6.1萬人，提升至2025年的8.2萬人，反映中高齡族群對持續就業的積極態度。

104人力銀行高年級事業群資深經理詹宛榕指出，白皮書調查發現，逾8成中高齡員工希望60歲以後繼續工作，背後原因很現實，台灣民眾平均壽命變長、物價上漲，擔心退休準備不足，中高齡族群的心態跟著轉變，「不只是社會推著走，他們本身也有意願」。

詹宛榕接著表示，高齡就業成長不是短暫現象，而是結構性的改變，且會持續下去；但觀察企業端人力策略，聘雇中高齡部分還是相對保守，主因是有2大迷思。

白皮書調查顯示，企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，並擔心標示歡迎中高齡會影響年輕人應徵意願。實際上，中高齡者最在意的點是「工作地點方不方便」，彈性和生活品質才是關鍵。

詹宛榕分析，高齡就業有一部分是退休後重回職場，這群人求職目的是希望有穩定現金流，提升財務安全；從此角度出發，不見得薪資愈高愈好，他們相當看重工作地點是否方便、能否在住處附近上班，才能兼顧工作彈性與生活品質。

再者，很多企業憂心聘用過多中高齡員工，影響企業形象，不利招聘年輕人。詹宛榕表示，這絕對是個迷思，從調查可看出，93.7%的40歲以下年輕人對此持正向或中立態度，甚至有3成認為「這讓我更想去這家公司應徵」。

為什麼年輕人會對友善中高齡職場抱持正面態度，詹宛榕直言「年輕人的邏輯很簡單，一家連資深員工都善待的公司，應該也會善待我」，現在年輕人選擇工作，不只單看薪資，也會觀察這家公司價值觀。

根據國發會人口推估，預計2037年，45到64歲人口比例將突破5成，意味中高齡族群正式成為職場主力。詹宛榕表示，企業必須正視勞動市場結構轉變的事實，積極推動全齡化職場，否則未來人才競爭只會更趨弱勢。