薪資結構持續右偏 低薪族政策撐底、AI驅動高薪成長

主計總處統計揭露今年第1季工業及服務業受僱員工平均月薪為新台幣4萬8706元，但近7成上班族領不到平均值，比率創高，引發關注。細看薪資分布，便會發現台灣薪資持續「右偏」；低薪族群仰賴政策照顧，另一端則因AI、半導體等產業景氣暢旺，持續推升平均薪資。

主計總處統計指出，儘管第1季全受僱員工平均經常性薪資穩步成長，達4萬8706元，且年增2.69%，但有69.95%上班族領不到平均月薪，占比逼近7成，再創新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，台灣高科技產業這1、2年景氣非常好，發放薪資較高，拉高平均數，連帶影響低於平均月薪的人數占比升高。

細看全體受僱員工經常性薪資分布，便會發現台灣薪資結構明顯「右偏」，高薪族群薪資穩定成長，帶動平均數走揚，也拉開平均數與中位數的距離，這便是平均薪資無法反映多數民眾真實「薪情」的關鍵。

觀察主計總處按季發布的全體受僱員工經常性薪資分布情形，將全體受僱員工經常性薪資由低至高排序後，再均分為10組。今年1至3月，受僱員工經常性薪資第1十分位數為2萬9500元，第5十分位數（即為中位數）為3萬9133元，第9十分位數為8萬392元。

主計總處官員解釋，政府調整最低工資會直接影響第1十分位數，因此第1十分位數基本上是跟著最低工資走，由於領最低工資的人數頗大，最低工資政策也會連動影響第2十分位數。

勞動部最低工資審議委員會去年拍板，115年1月1日起，每月最低工資由2萬8590元調整至2萬9500元，調幅3.18%。對照之下，今年第1季經常性薪資第1十分位數為2萬9500元，年增率3.18%，與最低工資調整情形完全吻合，第2十分位數則為2萬9869元。

至於前段班的高薪族群，薪資表現亮麗，今年第1季第8十分位數突破6萬元大關，升至6萬467元，年增3.56%，是各分位數中成長最強勁者。第9十分位數也首度站上8萬元大關，達8萬392元，年增2.96%。

主計總處官員表示，相較於第1、第2十分位數由政策主導，第8、第9十分位數則與景氣密切相關，尤其強勢產業帶動員工薪資成長，也會有所反應。

中央大學經濟系教授吳大任直言，儘管AI需求大爆發，帶動電子業強勁成長，也讓台灣經濟成長率衝至7%的高水準，但從經濟數據可發現，AI紅利仍集中在少數產業。

細看主計總處資料，便會發現，薪資分布圖以人數為縱軸、薪資為橫軸，多數受僱員工集中於偏左側的較低薪資區間，高薪族群雖然人數較少，薪資持續向高端延伸，形成明顯「右尾」現象。儘管礙於版面，圖像橫軸僅至月薪17萬元，但主計總處也註明「右尾持續延伸，惟受限版面無法顯示」，足見極端高薪者的薪水遠遠高於平均值。

吳大任認為，固然多數國家都呈現薪資右偏的結構，但這波AI浪潮正在加劇此現象，技術含量高的產業透過AI強化生產力，提升競爭優勢，服務業、中小企業多半無法受惠，甚至因市場競爭加劇，只能咬牙苦撐。

「創新需要成本，以及足夠營收支撐」吳大任直言，就算政府對於產業升級、導入AI應用有所補貼，但廠商多少還是要有配合款，如果已經營運困難，只會想著先度過難關，不會考慮到更長遠的轉型；另外，產業界導入AI對於勞動力的影響，也必須審慎關注。

吳大任提醒，台灣靠著AI紅利繳出亮眼的經濟成績單，然而，當前產業結構是靠AI一支獨秀，一旦景氣遭遇波折，可能就向下急墜；相較之下，韓國同樣跟上這波AI浪潮，韓股漲翻天，但他們除了記憶體，汽車、造船、鋼鐵、影視都很突出，即便這1、2年經濟成長率不如台灣強勁，但外在局勢動盪之際，會更有韌性。

吳大任認為，美伊戰爭遲未落幕，美國通膨有再起的跡象，若進一步打擊經濟成長動能，不排除削弱AI成長力道；台灣政府除了鞏固AI優勢，也應強化產業政策，讓台灣經濟結構「多長幾隻腳」，當景氣遭遇逆風時，才能走得更穩。