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台積賣8.1%世界先進股權！戰略聚焦先進製程

聯合報／ 記者尹慧中簡永祥／台北報導
台積電再處分世界先進股權。圖為世界先進位於新竹的總部。圖／世界先進提供
台積電再處分世界先進股權。圖為世界先進位於新竹的總部。圖／世界先進提供

台積電昨日宣布處分世界先進普通股，出售股數不超過一億五千兩百萬股，相當於世界先進已發行股權的百分之八點一，台積電預計採鉅額交易方式，出售對象為財務投資機構。出售持股後，台積電仍持有世界先進約百分之十九股權，目前並無進一步出售股權的計畫。

台積電昨晚也補充公告，預計以世界先進昨日收盤價一七六點五元之上下百分之十區間內計價，預計交易總金額為二四一億四千五百萬元至二九五億一千一百萬元，處分利益為七一八億一千六百萬元。

台積電在世界先進二○二四年股東會後已淡出董事會，選在此時出售持股，台積電回應「反映公司長期投資規劃策略」，未來規劃將資源專注於其核心業務；股權出售計畫不影響台積電與世界先進的策略合作關係，包含委託世界先進生產矽中介層，以及向該公司進行氮化鎵（GaN）製程技術授權。

二○二四年六月起，台積電就不再於世界先進董事會中派駐董事法人代表，目前董事會成員的曾繁城、方略在二○二四年都以自然人身分參選。

業界觀察，台積電先前已不再擁有世界先進董事席次，此次後續處分世界先進持股至百分之廿以下後，按照國際財務報導準則可望後續不必再合併報表計算，而可望將以權益法認列投資損益。

業界指出，雙方在晶圓代工領域各有專精，未來可望在十二吋廠布局上「兄弟登山各自努力」，也顯示台積電進行資產配置的調整，更加專注發展先進製程相關領域。

四月底台積電也曾代旗下子公司公告，在四月廿八日至廿九日間，全數出清持有的Arm（安謀）股票，也是基於財務投資規劃策略進行投資目標調整。

台積電 世界先進 先進製程

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