科學園區3.0 大帶小闖海外

台股攻上四萬點之後，指數上上下下、來來回回，也使小資族在高點投資時，面臨更多不確定性。不過，根據統計數據顯示，定期定額投資○○五○、台積電的小資族，獲利比率都在百分之九十三以上，這也意味著只要「定期定額」投資，比起當沖族在台股裡面殺進殺出，小資族的獲利表現更顯穩定。

2026-05-16 00:00