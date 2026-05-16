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穩健為王！定期定額賺錢率93% 勝過當沖族

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
只要「定時定額」投資，比起當沖族天天在台股裡面殺進殺出，小資族就算不盯盤，獲利表現也相當穩定。本報資料照片
只要「定時定額」投資，比起當沖族天天在台股裡面殺進殺出，小資族就算不盯盤，獲利表現也相當穩定。本報資料照片

台股攻上四萬點之後，指數上上下下、來來回回，也使小資族在高點投資時，面臨更多不確定性。不過，根據統計數據顯示，定期定額投資○○五○、台積電的小資族，獲利比率都在百分之九十三以上，這也意味著只要「定期定額」投資，比起當沖族在台股裡面殺進殺出，小資族的獲利表現更顯穩定。

定期定額投資人數最多的兩個標的，是○○五○與台積電；根據集保中心統計資料，去年一月一日至今年四月卅日為止，投資○○五○獲利的小資族大約有三百萬戶，占比高達百分之九十七，投資台積電的小資族中，獲利人數也將近兩百五十萬戶，獲利比率高達百分之九十三。

這份統計數據，主要是以去年一月一日，當時持股市值不到五十萬元的投資者來做統計，完全排除來自大戶的影響，相當程度可反映小資族的投資成果。

台股目前有一四二○萬戶的開戶數，這份統計數據顯示，投資○○五○的小資族總共有三百一十萬人，占總體開戶數的比重約為百分之廿一點八，投資台積電的小資族約為二六四萬人，占比為百分之十八點六。

不錯失行情 也具抗壓性

去年四月初，全球皆因美國總統川普的關稅「解放日」而受到衝擊，股市當時暴跌數千點，但只要仍持續定期定額投資迄今，九成以上小資族皆有賺錢。

從去年一月以來迄今，投資○○五○及台積電創造出多少財富效果？以數據來看，光是自然人投資○○五○、台積電，財富淨成長合計就超過五兆元。

○○五○在去年分割後，由於價格更為親民，因此，持有人數大增，從去年一月一日至今年四月三十日，光是這段期間就淨增加超過兩百萬名投資者，平均每人持有的部位，也從三十五萬四一八五元成長，至四十六萬五一九八元。

台積電的自然人投資者，去年一月一日為一三八萬九二七四人，至今年四月底時，已增至二五三萬九二五三人，增加超過一百萬人，平均每人持有市值從二三一萬六一七四元，增加至二八六萬三五五一元。

金融業高層指出，這份數據也顯示上班族、小資族不用一直盯盤，只要定時定額紀律投資到穩健標的，一年半載下來都會有好收穫。另一位金融業高層也指出，小資族由於本身所能獲得的資訊也有限，要精準掌握股市進出的時間點，真的不容易，但統計數據證明了定期定額投資不會錯失行情，也有抗壓性，隨著台股進入高點震盪階段，定時定額投資會是最保險的方式。

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