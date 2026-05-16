權王、美光投資拉抬 僑外投資前四月年增1.5倍

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司昨（15）日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額較去年大增158%；對外投資在台積電（2330）巨額增資案挹注下，累計金額年增152.8%。

經濟部投審司統計，4月單月核准僑外來台投資件數為240件，總金額為12億1,820萬美元；今年前四個月累計僑外來台投資為796件，總金額達73億850萬美元，年增158%。

僑外來台投資呈現爆發式成長，受惠於半導體大廠的股本投資。投審司指出，美光新加坡子公司以約43.3億美元，認購台灣美光的貨幣債權轉為股權投資，是推升今年前四個月數據的主要關鍵。

據統計，台灣對新加坡出口中約85%為半導體相關產品，新加坡對台出口約80%屬半導體領域，顯示雙邊經貿關係以半導體產業為核心，形成高度分工且互補戰略合作格局。美光加碼對台投資，也意味台星在半導體產業鏈上的資本連結與產業整合正持續深化。

在對外投資方面，4月單月核准對外投資件數為53件，總金額15億4,557萬美元。累計前個四月總件數207件，總金額達340億8,455萬美元，較上年同期增加152.8%。投審司分析，是3月核准台積電以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD. 所致。

相較於對外與僑外投資的熱絡，兩岸投資熱度則持續降溫。今年1至4月陸資來台投資僅六件，總金額約110萬美元，年減幅高達98.8%；同期我對中國大陸投資為74件，金額約2.6億美元，亦較去年同期減少39.2%，顯示在全球供應鏈重組下，資金流向出現明顯位移。

美光 半導體 經濟部

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