快訊

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

聽新聞
0:00 / 0:00

經長：資通訊動能驚人 出口占比高達七成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台灣去年經濟成長率達8.68%，預估今年將超過7%。資通訊產業表現亮眼，出口占比高達七成。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影
台灣去年經濟成長率達8.68%，預估今年將超過7%。資通訊產業表現亮眼，出口占比高達七成。聯合報資料照片 記者許正宏／攝影

經濟部長龔明鑫昨（15）日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會時指出，台灣去年經濟成長率寫下8.68%佳績，預估今年站穩7%以上，連兩年強勁擴張在過去數十年極為罕見，電電公會成員作為出口主力貢獻巨大。

龔明鑫表示，台灣去年出口總額約6,400億美元，其中資通訊（ICT）產品占比高達七成，幾乎全由電電公會會員所創造。今年動能更顯驚人，第1季出口增長超過50%，前四個月年增率突破40%，「幾乎是兩年就要翻一倍的態勢」，展現出台灣資通訊產業全球領先地位。

即便總體數據亮眼，龔明鑫坦言產業間存在分化挑戰。電子業表現一枝獨秀，但傳統產業如機械、塑膠業的增幅相對落後。他感謝電電公會在布局全球時，不忘拉拔中小企業與傳統產業供應鏈。政府目前的重點任務，是將強勁的經濟紅利回饋給大眾，透過稅收再分配與產業輔導，解決貧富差距並協助傳統產業轉型。

龔明鑫強調，儘管中東局勢動盪，台灣仍將通膨率控制在2%以下。若以吉尼係數觀察，台灣分配狀況優於日本、韓國與新加坡，維持在世界最低水準。期許透過公會強大的製造能力與信譽，帶動各產業攜手前行，讓經濟成果普及全體民眾。

龔明鑫 經濟部長

延伸閱讀

龔明鑫：今年 GDP 可望站穩7% 電電公會成最大功臣

電電公會劉揚偉：「TEEMA科學園區」首波規畫在美墨、波蘭、印度

美中關係不緊張 劉揚偉喊科學園區3.0：強化AI供應鏈全球在地布局

劉揚偉：美中談判不是那麼緊張 首座 TEEMA 園區可能落腳墨西哥

相關新聞

經長：資通訊動能驚人 出口占比高達七成

經濟部長龔明鑫昨（15）日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會時指出，台灣去年經濟成長率寫下8.68%佳績，預估今年站穩7%以上，連兩年強勁擴張在過去數十年極為罕見，電電公會成員作為出口主力貢獻巨大。

權王、美光投資拉抬 僑外投資前四月年增1.5倍

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司昨（15）日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額較去年大增158%；對外投資在台積電巨額增資案挹注下，累計金額年增152.8%。

台積電、美光帶動 前四月對外及僑外投資年增逾150%

半導體大廠全球布局與資金調度，推升台灣跨境投資動能。經濟部投審司15日公布最新統計，受美光投資拉抬，今年前四月僑外投資總額年大增158.08%；對外投資也在台積電（2330）巨額增資案挹注下，累計金額也年增152.84%。

打造淨零轉型防護網 國發會盼盡速完成盼公正轉型計劃

台灣大步邁向綠色經濟的同時，也須兼顧轉型路上的陣痛問題。國發會15日正式啟動「公正轉型行動方案」第二階段意見徵詢會議，期望今年產出完整的「國家公正轉型行動計畫」，在加速推動淨零轉型的過程中，同步為受轉型影響的產業與勞工打造堅實的安全網。

卓榮泰：培育50萬名AI人才 助中小微企業轉型

為讓政府在瞬息萬變的全球科技浪潮中站穩腳步，行政院人事行政總處公務人力發展學院15日辦理「高階決策AI治理共識營」。行政院院長卓榮泰強調「台灣沒有AI將不成台灣」，展現推動智慧國家的堅定決心。同時他也肯定我國2025年全球AI指數躍升至第16名，並宣示推動「AI新十大建設」，培育50萬名AI人才與協助中小微企業轉型。

普利司通回應勞團陳情：資遣方案優於法規 多數員工已達成共識

針對勞動團體今到新竹縣政府陳情，台灣普利司通發出聲明表示，公司所提出的資遣補償方案合法合規，且顯著優於現行法規基準，目前已與絕大多數同仁達成共識；公司已啟動與鄰近產業的職缺媒合工作，並攜手工會緊密溝通，特別針對中高齡同仁提供就業輔導與諮詢，期盼讓大家都能安心銜接下一份工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。