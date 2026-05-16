經長：資通訊動能驚人 出口占比高達七成

經濟部長龔明鑫昨（15）日出席電電公會（TEEMA）會員代表大會時指出，台灣去年經濟成長率寫下8.68%佳績，預估今年站穩7%以上，連兩年強勁擴張在過去數十年極為罕見，電電公會成員作為出口主力貢獻巨大。

龔明鑫表示，台灣去年出口總額約6,400億美元，其中資通訊（ICT）產品占比高達七成，幾乎全由電電公會會員所創造。今年動能更顯驚人，第1季出口增長超過50%，前四個月年增率突破40%，「幾乎是兩年就要翻一倍的態勢」，展現出台灣資通訊產業全球領先地位。

即便總體數據亮眼，龔明鑫坦言產業間存在分化挑戰。電子業表現一枝獨秀，但傳統產業如機械、塑膠業的增幅相對落後。他感謝電電公會在布局全球時，不忘拉拔中小企業與傳統產業供應鏈。政府目前的重點任務，是將強勁的經濟紅利回饋給大眾，透過稅收再分配與產業輔導，解決貧富差距並協助傳統產業轉型。

龔明鑫強調，儘管中東局勢動盪，台灣仍將通膨率控制在2%以下。若以吉尼係數觀察，台灣分配狀況優於日本、韓國與新加坡，維持在世界最低水準。期許透過公會強大的製造能力與信譽，帶動各產業攜手前行，讓經濟成果普及全體民眾。